Call of Duty: Modern Warfare İçin 5 Önemli Teknik

YouTuber Gary Marley ya da bilinen adıyla Marley Thirteen, Call of Duty: Modern Warfare'ın ikinci sezonunun başlamasına bir gün kala, çok oyunculu modda düşmanları hızlı ve etkili bir şekilde yok edebileceğiniz bir dizi ipucu paylaştı.

YouTube’da 525 binden fazla abonesine yayınladığı Call of Duty ve GTA 5 oynanış videoları ile bilinen Marley Thirteen lakaplı İskoç YouTuber Gary Marley, Call of Duty: Modern Warfare'da düşmanları alt etmek için kullanabileceğiniz bazı önemli teknikler paylaştı.

Call of Duty: Modern Warfare'ın ikinci sezonu 11 Şubat’ta yani bugün başlıyor. Uzun zamandır beklenen güncelleme, haritalardan operatörlere, silahlardan modlara kadar pek çok yenilik sunuyor. Dilerseniz, lafı daha uzatmayalım ve Marley’in paylaştığı ipuçları nelermiş, hep birlikte onlara bakalım.

1. Gunsmith sistemini kullanın

İskoç YouTuber’ın ilk ipucu, Modern Warfare'ın Gunsmith sistemi ile alakalı. “Modern Warfare'daki Gunsmith sistemine biraz zaman ayırın, çünkü daha öncekilerden çok farklı” diyen Marley, birincil silahınıza beş farklı donanım ekleyebileceğinizi söylüyor. Oyuncular için çok fazla seçenek olduğunu belirten YouTuber, bir silahı eklentiler sayesinde yepyeni bir forma sokabileceğinizi ifade ediyor.

2. Amaca yönelik oynayın

Marley, Call of Duty oynarken odağın çok çabuk dağılabileceğini; ancak kendinize bir hedef belirlemeniz durumunda başarıya daha kolay ulaşabileceğinizi söylüyor. "Bir bayrağı ele geçirmeniz veya zor bir konuma sahip olmanız gerekiyorsa, ekip için üzerinize düşeni yaptığınızdan emin olun” ifadelerini kullanan İskoç YouTuber, "Bu modların sunduğu farklı hedefleri öğrenin ve mümkün olduğunca onlara odaklanmaya çalışın” diyor.

3. Gunfight modunda iletişim kurmaya özen gösterin

Gunfight, Modern Warfare'in yakın mesafeli 2v2 modudur ve hayatta kalmak istiyorsanız, takım arkadaşınızla muhakkak iletişim halinde olmanız gerekir. Marley’e göre, savaş alanının hakimiyetini ele geçirmenin püf noktası iletişimde kalmak.

Daha iyi iletişim kuran ekibin, yüzde doksan kazanacağını belirten Marley, bu yüzden maçın ilk saniyesinden son saniyesine kadar takım arkadaşınıza bilgi vermeyi ihmal etmemeniz gerektiğini belirtiyor.

4. Uzman modunu kullanmayı deneyin

Marley’e göre uzman modunu kullanmak, oyununuzu güçlendirmenin harika bir yoludur. Söz konusu modda seçim yapabileceğiniz çok sayıda farklı avantaj olduğunu belirten YouTuber, "Kendinize üçten fazla avantaj elde etmek istiyorsanız uzman modunu kullanmayı deneyin. Böylece haritadaki ortalama bir oyuncudan daha fazla avantaja sahip olabileceksiniz” diyor.

5. Ground War modunda ekiple hareket edin

Call of Duty: Modern Warfare'ın ikinci sezonunda yeni bir haritaya kavuşan Ground War, oyuncuların en sevdiği modlar arasında yer alıyor. Ground War’a dört kişilik bir ekibin parçası olarak girildiğini belirten Marley, “Bu modda ekibinizin bayrak noktalarından birinde yeniden doğabilir veya takım arkadaşlarınızdan birinin yerine geçebilirsiniz. Bir takım arkadaşı seçmek, savaşa geri dönmenin en hızlı yolu olabilir, ama aynı zamanda sizi doğrudan sıcak bölgede bırakabilir ve bu da kısa sürede ölmenize neden olabilir” diyor.

Marley, hayatta kalan son kişiyseniz, takım arkadaşlarınızın yeniden doğması ve size katılması için zaman kazanmanız gerektiğini söylüyor. “Arkadaşlarınız yeniden güvenli bir şekilde doğması için akıllıca oynayın” diyen YouTuber, bu yolla haritanın kilit noktaları tutabileceğinizi belirtiyor.