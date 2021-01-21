ZywOo, 2020’nin En İyi CS:GO Oyuncusu Seçildi

Fransız genç oyuncu ZywOo, HLTV tarafından 2020 yılının en iyi CS:GO oyuncusu seçildi. Geçtiğimiz sene de aynı ödüle layık görülen başarılı oyuncu, Team Vitality ile olan sözleşmesini 5 yıl uzatma kararı aldı.

Counter Strike topluluğunun önde gelen haber sitelerinden HLTV, 2020 yılının en iyi CS:GO oyunucusunu seçti. Aleksandr “s1mple” Kostyliev ve Mathieu “ZywOo” Herbaut, birincilik için yarışırken kazanan geçen sene de olduğu gibi yine ZyWOo oldu.

Geçtiğimiz sene Team Vitality’de yer alan ZywOo, Blast Premier Fall 2020, IEM Beijing-Haidian 2020 gibi turnuvalardan kupalarla döndü. 20 yaşındaki genç oyuncu, çoğu istatistikte en iyiler arasında yer almış ve geçtiğimiz sene de HLTV’den aynı unvanı kazanarak ödülü kazanan en genç oyuncu olmuştu.

“Bu ödülü üst üste kazanmış olmak bir rüyaymış gibi geliyor”

Fransız oyuncu ZywOo, 2020 yılı içerisinde raunt başına 89,7 hasar oranı ve 0,86 adam öldürme oranı elde etti, katıldığı turnuvalarda üst üste MVP ödülü kazanarak oyundaki üstün performansı gözler önüne sermiş oldu. Başarılı oyuncu, Team Vitality ile olan sözleşmesini 5 yıl uzatmaya karar verdi.

ZywOo, ödülü kazanmasının ardından şu ifadeleri kullandı; “Bu ödülü üst üste kazanmış olmak bir rüyaymış gibi geliyor. CS:GO oynamak, bugüne kadar yapmak istediğim tek şey ve bu başarılara kariyerimin henüz başlarındayken ulaşmak gerçekten inanılmaz. Team Vitality ve takım arkadaşlarıma beni olduğum yere getirdikleri için minnettarım ve 2021 yılında da onları gururlandırmaya devam etmeyi umuyorum."