Call of Duty: Warzone'a 200 Oyunculu Mod Geliyor

Geçtiğimiz mart ayında piyasaya sürülen ve milyonlarca oyuncu tarafından oynanan CoD: Warzone, 4. sezon ile 200 oyunculu bir savaş arenasına kavuşacak. 150 kişilik savaş arenasına 50 oyuncunun daha ekleneceği bu modda, 50 farklı dörtlü grup hayatta kalmak için çabalayacak.

Günümüzün en popüler hayatta kalma oyunları arasında başı çeken Call of Duty: Warzone, uzun süren 3. sezonda sona doğru yaklaşıyor. Nisan ayında duyurulan son sezon, önümüzdeki günlerde yerini 4. sezona bırakacak. Büyük bir güncellemeyle oyuna eklenecek olan yeni sezon, birçok yeniliği de beraberinde getirecek.

Yeniliklerden bir tanesi, tam 50 farklı dörtlü grubun bir arenada kozlarını paylaşacağı bir mod olacak. Toplamda 200 oyunculu olacak yeni hayatta kalma modu, normalde 150 oyuncuya kadar desteklenen savaş arenasına 50 yeni operatör daha ekleyecek. Yeni mod; yeni silahlar, yeni harita, yeni operatör ve çok daha fazlasıyla birlikte 4. sezonda oynanabilir olacak.

Call of Duty: Warzone’un yeni sezonu hakkında bilinen diğer detaylar:

30 Haziran tarihinde Türkiye saati ile 09.00’da oyuna gelmesi beklenen yeni güncelleme, Modern Warfare’in tam sürümüne sahip olan kişiler için 22 ila 36 GB arasında bir boyuta sahip olacak ve konsol oyuncularının 3,5 GB’lık ikincil bir indirme yapması gerekecek.

Yeni güncellemeyle gelecek bir diğer yenilik de Juggernaut Royale modu olacak. Mücadele başladığında haritaya üç Juggernaut paketinin atılacağı bu modda Juggernaut paketlerine ulaşan oyuncular, güçlü özellikler veren ekipmanlara sahip olacaklar. Juggernaut ekipmanlarını kuşanmış herhangi bir oyuncu öldürülürse Gulag’a gönderilecek ve haritaya yeni bir Juggernaut paketi düşecek.

Call of Duty: Warzone’un 4. sezonu; yeni silahlar, yeni harita, yeni operatör ve sınırlı süreli yeni modlarla birlikte önümüzdeki günlerde oynanabilir olacak. Oyuncuların merakla beklediği güncellemeye dair yeni detaylar ortaya çıkarsa veya yeni gelişmeler yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.