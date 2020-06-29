Epic Games Store'un Haftaya Sunacağı Ücretsiz Oyunlar

Ücretsiz sunduğu oyunlarla oyuncuların gönlünde taht kuran Epic Games Store'un bu haftaki oyunları belli oldu. Conan Exiles ve Hue; 2 Temmuz'dan itibaren Epic Games Store'dan ücretsiz olarak alınabilecek. Oyunlar, 9 Temmuz'a kadar ücretsiz kalacak.

Ücretsiz sunduğu oyunlarla kullanıcılarının gönlünde taht kurmayı başaran Epic Games Store, bombaları bir bir patlatmaya devam ediyor. Grand Theft Auto V ile başlayan ücretsiz oyunlar silsilesi, Borderlands: The Handsome Collection ve ARK Survival Evolved gibi oyunlarla devam etti. Şirket, şimdi de bu oyunlara yenilerini eklemeye hazırlanıyor. Gelin şirketin ücretsiz sunacağı yeni oyunlara bir göz atalım.

En son AER: Memories of Oldand ve Stranger Things 3: The Game'i kullanıcılarına ücretsiz sunan Epic Games Store, bu hafta da Conan Exiles ve Hue ile ilgi toplamaya devam edecek. 2 Temmuz'dan itibaren ücretsiz olacak bu oyunlar, bir süre ücretsiz kalacak ve oyunu kütüphanelerine ekleyen Epic Games kullanıcıları ücretsiz kalma süresi sona erdikten sonra da oyundan yararlanabilecek.

Epic Games Store'un bu haftaki bombaları: Conan Exiles ve Hue

Conan Exiles oyunu, her şeyden önce oldukça derin ve ilginç bir özelleştirme imkânı sunuyor. Cinsel organ kişiselleştirmelerine kadar uzanan özelleştirme sistemi, oldukça kapsamlı şekilde karşımıza çıkıyor. Karakterlerini tamamen kendilerine göre yaratan oyuncular, daha sonra eğlencenin hiç durmadığı topraklarda uzun bir yolculuğa çıkıyor. Hem PvP hem PvE sunucularını bünyesinde bulunduran oyunda hayatta kalmak oyuncuların en önemli görevi olacak.

Epic Games Store'un ücretsiz sunduğu bir diğer oyun olan Hue, Conan Exiles'a göre oldukça farklı bir yapıda. Oyuncular, ana mekanik olarak renkleri kullanan özgün bir bulmaca oyunu olan Hue'da küçük bir çocuğu oynayacaklar. Doğru rengi seçmeye dayanan oyunda, oyuncuların engelleri bir bir kaldırmaları gerekecek.

Epic Games Store'un ücretsiz sunduğu; Conan Exiles, şu anda Steam'de 74,99 liradan 29,99 liraya düşmüş durumdayken bir diğer ücretsiz oyun Hue, %80 indirimle 4,80 liradan satılıyor. 2 Temmuz'da ücretsiz hâle geçecek oyunlar, 9 Temmuz'a kadar kütüphaneye eklenebilecek.