Call of Duty Warzone'a Tatil Paketleri Eklendi

Günümüzün en popüler aksiyon oyunlarından biri olan Call of Duty Warzone'a ücretsiz ve premium tatil paketleri eklendi. Paketlerin içerisinde çeşitli oyun içi kozmetikler, silah süsleri, amblemler ve daha fazlası bulunuyor.

Video oyun geliştiricisi Activision, Call of Duty Warzone mağazasına eklenen Noel temalı yeni paketlerle tatili kutluyor. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi hediyeler arasında kozmetik eşyalar, silah süsleri, afişler ve daha fazlası yer alıyor. Eğer ücretli paketler ilginizi çekmiyorsa, sizin için de bir şeyler olduğunu söyleyebiliriz.

'Happy Holidays' olarak adlandırılan ücretsiz paketin içerisinde keskin nişancı tüfeği için 'Frozen Chosen' isimli kozmetik, 'Winter Assault' arama kartı, 'Lil'Snowman' ve 'Jingle Bell' adlı iki farklı silah süsü ve bir de amblem bulunuyor. Paketi edinmek için Call of Duty: Black Ops Cold War veya Warzone'da oturum açtıktan sonra 'Multiplayer' seçeneğine tıklayabilir ve ardından ekranda görünen bildirime gidebilirsiniz.

Premium paketler:

Premium paketlere gelince sırasıyla 1400 ve 800 CoD puanı karşılığında satılan 'Mistletoe Meetup' ve 'Come to Sleigh' adlı iki farklı paket bulunuyor. Daha pahalı olan 'Mistletoe Meetup'ın içeriğinde bir adet operatör kozmetiği, 'White Elephant' silah kozmetiği, 'Ornament' silah süsü, 'Jingle Hell' amblemi ve 2 adet Battle Pass seviyesi yer alıyor.

Öte yandan 800 CP'lik 'Come to Sleigh' paketinde ise keskin nişancı tüfeği için 'North Pole' isimli kozmetik, 'Lil Rudy' silah süsü ve 'Fob Friends' arama kartı bulunuyor. Paketler, Call of Duty: Black Ops Cold War veya Warzone mağazaları üzerinden satın alınabilir.

Paketlerin ne kadar süreyle oyunda kalacağı bilinmiyor ancak yeni yılla birlikte oyundan kaldırılacağı tahmin ediliyor. Bu sebeple eğer hoşunuza giden bir şey varsa hızlı olsanız iyi olur.