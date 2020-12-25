Basketbol Arena, Türkiye’de 1 Haftada 2 Milyon Kez İndirildi

Kafa Topu 2 ile yakaladığı global başarıyı sürdüren Masomo, geçtiğimiz hafta, iki yıllık bir çalışmanın ürünü olan Basketbol Arena'yı yayınlamıştı. İlk haftayı ile haftayı zirvede kapatan Basketbol Arena, Google Play ve App Store üzerinden 1 haftada 2 milyon kez indirildi.

Geçtiğimiz hafta tüm dünyada yayınlanan Basketbol Arena, ülkemiz mobil oyun sektörü adına global çapta ses getirmeye başladı. Bir yandan Kafa Topu 2 üzerinde çalışmalarına devam eden Masomo ekibinin iki yıldır üzerinde çalıştığı Basketbol Arena, özellikle Türkiye’de büyük ilgi gördü.

Yayınlandıktan kısa bir süre sonra Google Play Store ve App Store marketlerinde en popüler ücretsiz oyunlar listesine zirveye yükselen Basketbol Arena, hafta içi boyunca yerini korumayı başardı. Among Us, Brawl Stars, PUBG ve Wild Rift gibi listenin kalıcı yapımlarını geçerek, global çaptaki başarılar için önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Basketbol Arena, ilk haftasında Türkiye’de 2 milyon kez indirildi:

Hafta içi boyunca Android, iOS ve iPadOS kullanıcıları tarafından indirilmeye devam eden Basketbol Arena, toplamda 2 milyon indirme barajını geçti. Ayrıca Play Store’da 21 bin değerlendirme alarak 4,3 puana ulaştı. Oyunun App Store’daki puanı ise 4,8 olarak belirlendi.

Yeni etkinlikler ve klan sistemi yolda:

Oyuncular tarafından yapılan geribildirimleri kısa sürede çözüme kavuşturan Masomo ekibi, Basketbol Arena’yı daha rekabetçi kılacak yeni etkinlikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ayrıca oyuna eklenecek klan sistemi gibi özellikler, önümüzdeki dönemde hem Türkiye hem de global oyun topluluklarının beğenisine sunulacak.

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