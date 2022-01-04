Coderspace'in herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlediği Teknoloji Kariyer Fuarı, 4 Ocak'ta başlıyor. Fuarda, bilişim kariyeri düşünen herkes sektör devi şirketlerle bir araya gelme şansı yakalıyor.

Bilişim ve teknoloji sektöründe kariyeri için bir gelecek hayal eden herkesin katılımına açık olan Teknoloji Kariyer Fuarı, 4 Ocak tarihinde 11.00 - 16.00 arasında gerçekleşecek. Tüm katılımcıların diledikleri saatte ziyaret edebileceği bu online fuarda katılımcılar, sektörün önemli şirketleri ile görüşme şansı yakalayacak.

Garanti BBVA Teknoloji, Yapı Kredi Teknoloj, Trendyol, InterTech, Doğuş Teknoloji gibi pek çok şirketin ilgili profesyonellerinin yer alacağı etkinlikte katılımcılar seçtikleri şirketlerin online profillerini ziyaret ederek diledikleri ile iletişime geçebilecek.

Kariyer fırsatları ve sektörü tanımak için büyük fırsat:

Bilişim sektöründen profesyoneller ile görüşmeler yapmak ve sektörün önemli şirketleri ile kariyer fırsatları hakkında bilgi almak için oldukça önemli bir fırsat olan etkinliğe katılım tamamen ücretsiz ve dileyen herkes etkinliğe katılabilecek.

Siz de bilişim sektörünün dev şirketleri ile bir araya gelebileceğiniz bu etkinliğin bir parçası olmak isterseniz buraya tıklayarak etkinliğe kayıt olabilirsiniz.