Codex Artık Her Yerde: Slack’ten Kod Editörlerine Kadar Genel Kullanıma Açıldı

OpenAI, bu akşamki Dev Day etkinliğinde şirketin popüler aracı Codex'in herkesin kullanımına açıldığını ve artık uyumlu üçüncü parti uygulamalarda da aktif olarak kullanılabileceğini açıkladı.

OpenAI, geliştiricilerin yapay zekâ destekli kodlama yardımcısı Codex’in herkesin kullanımına açıldığını duyurdu. Yeni güncelleme ile Codex artık yalnızca kod editörlerinde değil, Slack üzerinden de doğrudan görev alabiliyor. @Codex etiketiyle bir sohbette çağırarak, kodlama işlerinizi ekip sohbetlerinden ayrılmadan tamamlamak mümkün hâle geliyor. Ayrıca Codex SDK sayesinde GPT-5-Codex’in gücü şirketlerin kendi uygulama ve iş akışlarına da entegre edilebilecek.

Dünya genelinde Duolingo, Cisco ve Instacart gibi dev şirketlerin hâlihazırda aktif biçimde kullandığı Codex, OpenAI mühendislerinin de vazgeçilmez aracı hâline geldi. Şirket içi raporlara göre Codex kullanan ekipler haftalık ortalama %70 daha fazla kod birleşimi (merge) gerçekleştiriyor ve sistem, otomatik olarak her PR’ı analiz edip hataları üretime ulaşmadan başarıyla tespit ediyor.

Uyumlu uygulamalarda @Codex komutuyla çağırabileceksiniz

Yeni yönetici araçları ile Codex kullanan ekip yöneticileri artık ortamları düzenleyebiliyor, kullanım analizlerini takip edebiliyor ve güvenli yapılandırmalar oluşturabiliyor. Böylece Codex’in şirket genelinde ölçekli yönetimi de daha kolay hâle geliyor.

Ayrıca Codex SDK şu anda TypeScript için kullanılabilir durumda ve yakında diğer diller için de destek gelecek. OpenAI, 20 Ekim itibarıyla Codex bulut görevlerinin kullanım limitlerine dâhil edileceğini de duyurdu. Yani Codex artık başlı başına yalnızca bir kodlama yardımcısı değil, mühendislik ekiplerinin kalbinde yer alan akıllı bir iş ortağı konumunda.

