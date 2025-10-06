Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Codex Artık Her Yerde: Slack’ten Kod Editörlerine Kadar Genel Kullanıma Açıldı

OpenAI, bu akşamki Dev Day etkinliğinde şirketin popüler aracı Codex'in herkesin kullanımına açıldığını ve artık uyumlu üçüncü parti uygulamalarda da aktif olarak kullanılabileceğini açıkladı.

Codex Artık Her Yerde: Slack’ten Kod Editörlerine Kadar Genel Kullanıma Açıldı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, geliştiricilerin yapay zekâ destekli kodlama yardımcısı Codex’in herkesin kullanımına açıldığını duyurdu. Yeni güncelleme ile Codex artık yalnızca kod editörlerinde değil, Slack üzerinden de doğrudan görev alabiliyor. @Codex etiketiyle bir sohbette çağırarak, kodlama işlerinizi ekip sohbetlerinden ayrılmadan tamamlamak mümkün hâle geliyor. Ayrıca Codex SDK sayesinde GPT-5-Codex’in gücü şirketlerin kendi uygulama ve iş akışlarına da entegre edilebilecek.

Dünya genelinde Duolingo, Cisco ve Instacart gibi dev şirketlerin hâlihazırda aktif biçimde kullandığı Codex, OpenAI mühendislerinin de vazgeçilmez aracı hâline geldi. Şirket içi raporlara göre Codex kullanan ekipler haftalık ortalama %70 daha fazla kod birleşimi (merge) gerçekleştiriyor ve sistem, otomatik olarak her PR’ı analiz edip hataları üretime ulaşmadan başarıyla tespit ediyor.

Uyumlu uygulamalarda @Codex komutuyla çağırabileceksiniz

Codex

Yeni yönetici araçları ile Codex kullanan ekip yöneticileri artık ortamları düzenleyebiliyor, kullanım analizlerini takip edebiliyor ve güvenli yapılandırmalar oluşturabiliyor. Böylece Codex’in şirket genelinde ölçekli yönetimi de daha kolay hâle geliyor.

Ayrıca Codex SDK şu anda TypeScript için kullanılabilir durumda ve yakında diğer diller için de destek gelecek. OpenAI, 20 Ekim itibarıyla Codex bulut görevlerinin kullanım limitlerine dâhil edileceğini de duyurdu. Yani Codex artık başlı başına yalnızca bir kodlama yardımcısı değil, mühendislik ekiplerinin kalbinde yer alan akıllı bir iş ortağı konumunda.

OpenAI'ın Yeni Aracı Tanıtıldı: “AgentKit” ile Dakikalar İçinde Yapay Zeka Ajanları Üretebileceksiniz OpenAI'ın Yeni Aracı Tanıtıldı: “AgentKit” ile Dakikalar İçinde Yapay Zeka Ajanları Üretebileceksiniz
ChatGPT Artık 'Süper Uygulama' Hâline Geliyor (Spotify’dan Figma’ya Her Şey Sohbetinizin İçinde) ChatGPT Artık 'Süper Uygulama' Hâline Geliyor (Spotify’dan Figma’ya Her Şey Sohbetinizin İçinde)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Ekim 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla'ya Zam Geldi!

Ekim 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla'ya Zam Geldi!

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Audi Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

Ekim 2025 Audi Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: 1 Dolara (41 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: 1 Dolara (41 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim