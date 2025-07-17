Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase, "Base" isimli yepyeni bir uygulama tanıttı. Cüzdan uygulamasının yerini alan Base, bir "her şey" uygulaması olacak ve kripto paralara ilgili olan kullanıcılara farklı farklı hizmetler sunacak.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Coinbase, dün sürpriz bir duyuru yaparak yepyeni bir uygulama tanıttı. Şirketin “Base App” ismini verdiği bu uygulama, her şeyi yapabilen bir uygulama olarak nitelendirdi. Coinbase, böylece sadece kripto borsası olmaktan çıkarak tüketicilere yönelik bir platforma dönüşmeye başladı.

Coinbase’in Base uygulamasıyla temel amacı, kripto para alım satımı yapmak istemeyen ancak yine de blok zinciri teknolojilerine ilgisi bulunan tüketicilerin de ilgisini çekmeyi başarmak. Base’in bu yüzden bir “her şey uygulaması” olduğunu söyleyebiliriz.

Base ile kripto alım satımı, mini uygulamalar, sosyal medya ve dahası sunulacak

“Her şey uygulaması”, birden fazla hizmeti tek bir uygulama üzerinden sunabilen uygulamalara deniyor. Base de tam olarak böyle. Coinbase Wallet’ın (Cüzdan) yerini alan uygulama, kullanıcılara artık sadece kripto para ticareti imkânı sunmayacak. Buna ek olarak sosyal medya desteği, diğer kullanıcılarla mesajlaşma, mini uygulama desteği gibi birçok farklı hizmete de yer verecek.

Tüm bunlar, Coinbase’in kendi geliştirdiği “Base” ismi verilen blok zinciri üzerinden gerçekleştiriliyor. Base blok zincirinin Ethereum’u temeline aldığını da eklemeden geçmeyelim. Ayrıca uygulama içindeki işlemlerin USDC ile yapılacağını da belirtelim.

Her şey uygulamaları bir türlü istenilen popülerliğe ulaşamadı. Daha önce Meta ve X’in bu tarz hamlelerini görmüştük ancak asla herkesin her şey için kullandığı bir uygulama olamamışlardı. Coinbase, herkese olmasa da kripto para alanına ilgisi olanlara yönelik bu tarz bir platformla ilgi çekmeyi başarmak istiyor. Başarılı olup olmayacağını zamanla göreceğiz.