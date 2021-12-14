Jeff Bezos'un 'ölümsüzlük' yatırımından sonra bir adım da Coinbase’in kurucusu Brian Armstrong'dan geldi. CEO, insan ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için genleri yeniden programlama üzerine çalışacak bir şirket kurdu.

Coinbase’in kurucusu milyarder Brian Armstrong, insan ömrünü büyük ölçüde uzatmak için NewLimit adlı yeni bir “epigenetik yeniden programlama” şirketi kurdu. Kar amacı gütmeyen şirket, yakın gelecekte herkes için erişilebilir ürünlerle yaşlanmaya karşı koyacağını iddia ediyor.

'Hepimiz gençken sahip olduğumuz potansiyeli geri kazanmanın bir yolunu bulmak istiyoruz' diyen iş insanı Armstrong'un kurduğu yeni şirket, mevcut hücrelere tamamen yeni bir görev atayarak yaşlanmayı durdurmayı hedefliyor.

Brian Armstrong da yaşlanmaya karşı koymanın yollarını arıyor

Amerikan kripto para platformu Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong, yaşlanmanın epigenetik (ırsi olup genetik olmayan) faktörlerini sorgulayarak belirli hastalık popülasyonlarını tedavi etmek için dokuları yenileyen ürünlerin geliştirileceği yeni şirketi NewLimit'i duyurdu. Armstrong, NewLimit ile yaşlanmayı durdurmanın yollarını aramak için biyomühendislik alanında uzman Silikon Vadisi girişimcisi Blake Byers ile iş birliği yapacak. Milyarder Armstrong, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir basın açıklamasında, insan hücrelerinin yaş aldıkça nasıl bir değişime uğradığını anlayarak; bu süreci yavaşlatabilecek, durdurabilecek ve hatta tersine çevirebilecek terapiler geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Zamanın getirdiklerine karşı koymak için yatırım yapan ilk milyarder Brian Armstrong değil. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos da, biyolojik saati tersine çevirmek için genleri yeniden programlamaya çalışan Altos Labs adlı şirkete ciddi yatırımlar yapmıştı. Jeff Bezos deyince akıllara ilk gelen isimlerden Elon Musk ise bir noktada ölüme karşı koymaya çalışan Bezos hakkında attığı tweet ile gündeme gelmişti. İlerleyen zamanlarda, ölümün insanlığın gelişimi için gerekli olduğunu savunan Elon Musk tarafından olmasa da başka pek çok milyarderin bu tarz yatırımlarını daha çok duyacak gibiyiz.