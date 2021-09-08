Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos ve Elon Musk, içinde bulundukları uzay yarışıyla medyada sık sık karşı karşıya görünüyorlar. Bezos'ın son girişimine yaptığı yorumla Elon Musk, bu tartışmaların uzay yarışıyla sınırlı olmadığını herkese gösterdi. Musk, yaşlanmayı tersine çevirme üzerine çalışan bir şirkete yatırımlar yapan Bezos'la dalga geçti.

Ürettiği performanstan ödün vermeyen elektrikli araç şirketi Tesla ve uzay alanındaki çalışmalarla karşımıza çıkan şirketi SpaceX ile tanıdığımız Elon Musk, Dünyanın en zengin insanları listesinde her seferinde zirveye oynayan Jeff Bezos ile uzun zamandır atışıyor. İkili, en son NASA’nın Ay’a iniş ihalesinde karşı karşıya gelmiş, ihalenin Musk’ın şirketine çıkması da Bezos’ı epeyce kızdırmıştı.

Şimdiki gelişmede ise hamle, Elon Musk tarafından geliyor. Amazon’un yönetici koltuğunu bırakmasının ardından farklı yatırımlara yönelen Bezos, yaşlanmayı durdurmayı, dolayısıyla buradan doğan ölümlerin önüne geçmeyi hedefleyen bir şirkete büyük paralar dökmesiyle gündemdeydi. Musk, yaptığı yorumla bu konuyu ciddiye almadığını gösteriyor.

İşe yaramazsa, ölüme dava saçar:

Jeff Bezos’un söz konusu şirkete yatırımlar yaptığını söyleyen Tweet’in altında Elon Musk, “İşe yaramazsa ölüme dava açar” diyerek yatırımı ne kadar mantıklı bulduğunu gösteriyor. Musk’ın söz konusu tweet’i -diğer paylaşımlarında da olduğu gibi- insanları ikiye ayırdı. Kimileri tweet’İ eğlenceli bulurken kimileri Musk’ı eleştirdi.

Jeff Bezos’ın yatırım yaptığı şirketin adı Altos Labs. Yaşlanan ve dolayısıyla her saniye, ömrünün sonuna yaklaşan hücrelerin yenilenmesi için çalışmalar yapan biyoteknoloji şirketi, söz konusu yenilenmeyi gerçekleştirmeyi ve yaşlılıktan doğan ölümün önüne geçmeyi hedefliyor. Bezos, bu şirkette tamı tamına 270 milyon dolarlık hissenin sahibi.

Söz konusu şirketin üzerinde çalıştığı yöntemin umut vadettiği daha önce kanıtlanmıştı. Fakat gelişmekte olan diğer birçok teknoloji gibi bu teknoloji de daha emekleme aşamasında olduğundan geleceği hakkında fikir yürütmek doğru olmayacaktır.