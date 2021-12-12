Elon Musk, ‘Ölümsüzlük İnsanlığın Sonu Olabilir’ Dedi

Geçtiğimiz aylarda ölümsüzlük araştırmalarına yatırım yapan Amazon’un sahibi Jeff Bezos ile dalga geçen Elon Musk, şimdi de ölümsüzlüğün insanlık için neden büyük bir yanlış olacağını açıkladı.

Dünyanın en zengin girişimcileri arasında yer alan Elon Musk, her geçen yıl teknoloji alanında yeni kapılar açmak için çalışmalar yapan bir isim. SpaceX ve Tesla gibi yenilikçi şirketlerin sahibi olan Musk, bilimin bazı sınırları olması gerektiğine dikkat çekti. The Wall Street Journal adlı medya kuruluşuna konuşan Musk, ‘ölümsüzlüğün’ insanlık için son derece zararlı olacağını ve insanların ölmesi gerektiğini savundu.

Ölümsüzlük alanındaki çalışmalara milyon dolarlık yatırımlarıyla gündeme gelen Amazon’un sahibi Jeff Bezos, bu konuda Musk’dan alaycı bir tepkiyle de karşılaşmıştı. Bezos’un ‘davacı’ kişiliğine atıfta bulunan Musk, attığı bir tweet ile “Eğer araştırmaları işe yaramazsa ölüme dava açacak!” demişti. Şimdiyse ölümün insanlık için neden gerekli olduğuna dair Musk’dan açıklama geldi.

‘Bireyler ölmezse insanlık da gelişemez.’

Şu anda yaşlanma karşıtı ya da ölümsüzlük vaat eden bir teknolojiden haberdar olmadığını belirten Musk, yeni fikirlerin insanlığı daha iyi bir geleceğe taşıyacağı düşüncesiyle hareket eden bir girişimci. Bu nedenle, ‘kalıplaşmış’ düşünce yapılarıyla bu hedefin gerçekleştirilemeyeceği kanaatinde. “İnsanların ölmeleri önemli çünkü birçok kişi sahip oldukları fikirleri değiştirmiyorlar. Sonra da ölüyorlar. Eğer sonsuza kadar yaşasaydık içinde yaşadığımız toplum da yeni fikirlere kapalı ve kemikleşmiş bir yapıda olurdu.” açıklamasında bulunan Musk, ölümsüzlük fikrine karşıtlığını açık bir dille ifade ediyor.

Aynı zamanda altı çocuk babası olan Musk, medeniyetin ayakta kalması için ‘daha fazla çocuk yapılması gerektiğini’ savunuyor. “Dünya genelinde hızla düşen doğum oranı, insanlık için en büyük risklerden biri” diye konuşan milyarder girişimci, ölümsüzlük sayesinde giderek daha da fazla ‘çocuk yapamayan’ yaşlı nüfus olacağını ve bunun da doğum oranını düşüreceğine dikkat çekiyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Ölümsüzlük araştırmaları konusunda Bezos mu yoksa Musk mı doğru yolda? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.