Oyunda Vurulunca Hissedebildiğiniz, "Yok Artık" Diyeceğiniz Çok Gerçekçi Oyun Simülatörü Geliştirildi

Çinli bir mühendis, ultra gerçekçi bir oyun simülatörü geliştirdi. Bu sistemde silahların tepmesini hissedebiliyorsunuz, vurulduğunuzda vücudunuza elektrik veriliyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte oyunların her geçen gün çok daha gerçekçi hâle geldiğini görüyoruz. Oyunlarla birlikte sunulan aksesuarlar da bu gerçekçiliği yansıtmak için tasarlanıyor. Ancak sosyal medyada gündem olan bir video, bir oyuncunun geliştirdiği simülatörün gerçekçliği biraz aşırıya kaçırdığını gösteriyor.

Kim olduğu bilinmeyen Çinli bir mühendis, FPS oyunları en gerçekçi seviyede deneyimlemeyi sağlayan bir simülatör tasarlamış. Paylaşılan videoya baktığımızda bu simülatörün vurulmadan ateş etmeye kadar her konuda çok gerçekçi bir deneyim yaşattığı ancak pek de eğlenceli olmadığını görebiliyoruz.

Vurulduğunuzda vücudunuza elektrik çarpıyor, silahların tepişini hissedebiliyorsunuz

Videoya baktığımızda bu kişinin, monitörünün etrafına havai fişek yuvaları yerleştirerek bir FPS oyunu oynadığını görüyoruz. Rakip oyuncuya ateş ettiğinde, oyuncuya doğru bir havai fişek fırlatılıyor. Aynı şekilde ona ateş edildiğinde ise bu hissiyatı verecek bir sistem kurmuş. Korunmak için kask ve koruyucu ceket giydiğini görebiliyoruz.

Videonun devamına baktığımızda silahların gerçekçi vurma hissiyatını veren, her atışta tepme yaratan bir silah düzeneği görüyoruz. Ayrıca havai fişek fırlatıcısının makineli tüfek ateşini simüle etmek için art arda birden fazla havai fişek fırlatma yeteneği de gösteriliyor. Bunların yanı sıra yağmur fırtınasını gerçekçi bir şekilde yaşıyor ve rüzgar ve su tarafından hırpalanıyor.

Ayrıca oyunda vurulduğu her anda kendisine elektrik çarpması veren ve bu şekilde gerçekçi bir vurulma hissiyatı oluşturan bir sistem bile yapmış. Bu alet, sadece tüm vücudu değil, hasar gören uzvu elektriklendirebiliyor.

Oyun oynamayı hepimiz çok sevsek ve gerçekçi bir deneyim sunmasını istesek de bu tarz bir sistem hiç pratik değil. Elektrik çarpması gözle görülür şekilde acı verici ve tehlikeli görünüyor. Oyun için canınızı riske atmanıza gerek yok. Bu yüzden bu oyun sistemini biraz “aşırı” olarak nitelendirmemiz yanlış olmaz. Ancak yine de ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz.