Bazı çöllere, binlerce delik açılıyor ve o deliklere oduna benzer şeyler koyuluyor. Peki bunun sebebi ne olabilir?

Özellikle Afrika’daki çöllerde, kumlara delikler açıyorlar. Dışarıdan bakınca kafa karıştırıcı gelen bu uygulama aslında çok faydalı bir amaca hizmet ediyor.

Açılan küçücük deliklerin, ne kadar büyük faydalara yol açtığını görmeye hazırsanız başlayalım.

Bu uygulama, Büyük Yeşil Duvar Projesi kapsamında yapılıyor.

Afrika kıtasında Sahra Çölü'nün güney yönünde genişlemesini durdurmak amacıyla başlatılan kapsamlı bir ağaçlandırma ve ekosistem restorasyonu girişimi olan Büyük Yeşil Duvar Projesi, Atlantik Okyanusu kıyısındaki Senegal'den başlayarak, doğuda Cibuti'ye kadar uzanan yaklaşık 8.000 kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre genişliğinde bir orman hattı oluşturmayı hedefliyor.

İşte kuma açılan deliklerin sebebi de bu.

Deliklere, laboratuvarlarda geliştirilen odun görünümlü ağaç kökleri dikiliyor. Fotosentezle atmosferden karbondioksiti alıp karbonu depolayan ağaçlar, karbon emisyonlarını dengelemeyi sağlıyor.

Ayrıca çöl toprakları genellikle organik maddelerden yoksun oluyor, bu da toprağın su tutma kapasitesini düşürüyor ve bitki yetişmesini zorlaştırıyor. Burada devreye ağaçlar giriyor ve toprağa kökleriyle tutunarak onu stabilize edip güçlendiriyorlar.

Rüzgâr erozyonu da azaltılıyor ve sıcaklık düzenleniyor.

Çöl bölgelerinde rüzgâr erozyonu epey şiddetli ve verimli toprağı süpürüp götürüyor. Ağaçlar, rüzgârın hızını keserek kum fırtınalarını ve erozyonu azaltmayı sağlıyor.

Bunun yanı sıra bildiğiniz üzere çöl bölgelerinde gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı çok yüksek. Ağaçlar, gölge sağlayarak bu sıcaklık farkını azaltıyor.

Tüm bunlara ek olarak; yerel ekosistemler ile biyoçeşitliliğin desteklenmesi, mikroiklim oluşturma ve ekonomik faydalar gibi başka etkileri de var. İşte çöllere açılan o küçük deliklerin amacı bu kadar büyük. Bu proje ilginizi çektiyse ve daha fazla bilgiye erişmek isterseniz aşağı bıraktığımız kaynaklara göz atabilirsiniz.

Daha fazla çöl içeriği için: