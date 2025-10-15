Tümü Webekno
ColorOS 16 Alacak Oppo Telefonlar Açıklandı: İşte Dağıtım Takvimi!

Oppo'nun yeni işletim sistemi sürümü ColorOS 16 resmî olarak tanıtıldı ve ColorOS 16 alacak Oppo telefonlar açıklandı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oppo görsel iyileştirmeler, genişletilmiş özelleştirmeler ve aynı zamanda performansı ve güç verimliliğini artıran yepyeni bir deneyim ile ColorOS 16'yı piyasaya sürdü.

Birçok yeni yapay zekâ özelliği ve performans artışına sahip bu yeni işletim sistemi hangi Oppo telefonlara gelecek?

ColorOS 16 dağıtım takvimi

ColorOS 16

30 Ekim 2025

Oppo Find N5 Oppo Find N5 (Satellite Edition) Oppo Find X8 Ultra Oppo Find X8 Ultra (Satellite Edition) Oppo Find X8s+ Oppo Find X8s Oppo Find X8 Pro Oppo Find X8 Pro (Satellite Edition) Oppo Find X8 OnePlus 13 OnePlus 13T

Kasım 2025

Oppo Find N3 Oppo Find N3 (Collector’s Edition) Oppo Find N3 Flip Oppo Find X7 Ultra (Satellite Edition) Oppo Find X7 Oppo Reno14 Pro Oppo Reno14 Oppo Reno13 Pro Oppo Reno13 Oppo Pad 4 Pro Oppo Pad 3 Pro OnePlus 12 OnePlus Ace 5 Pro OnePlus Ace 5 OnePlus Ace 5 (Supreme Edition) OnePlus Ace 5 (Race Edition) OnePlus Ace 3 Pro OnePlus Ace 3 OnePlus Ace 3 (Genshin Impact Custom Edition) OnePlus Ace 3V OnePlus Pad 2 Pro OnePlus Pad Pro

Oppo Reno14

Aralık 2025

Oppo Find N2 Flip Oppo Find X6 Pro Oppo Find X6 Oppo K13 Turbo Pro Oppo K13 Turbo OnePlus 11 OnePlus 11 (Jupiter Rock Custom Edition) OnePlus Ace 2 Pro OnePlus Ace 2 Pro (Genshin Impact Diluc Themed Gift Box) OnePlus Ace 2 OnePlus Ace 2 (Genshin Impact Custom Gift Box) OnePlus Ace 2V

Ocak 2025

Oppo Find X5 Pro (Dimensity Edition) Oppo Find X5 Pro Oppo Reno12 Pro Oppo Reno12 Oppo Reno11 Pro Oppo Reno11 Oppo Reno10 Pro+ Oppo Reno9 Pro+ Oppo K13s Oppo K13x Oppo K12 Oppo K12 Plus Oppo K12s Oppo K12x Oppo Pad 3 Oppo Pad 2 Oppo Pad SE OnePlus 10 Pro OnePlus Pad

Listede OnePlus cihazlarının yer alma sebebi listenin Çin pazarı için yayımlanmış olması. Yani global çapta bu tarihler değişkenlik gösterebilir. Çin'deki cihazlar ColorOS ile çalışırken, dünyanın geri kalanında OxygenOS kullanılıyor.

