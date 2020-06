Görev Yöneticisindeki COM Surrogate (dllhost.exe) Virüs mü?

Görev Yöneticisi’nde COM Surrogate (dllhost.exe) adını gördüğünüzde, karşınıza herhangi bir nedenden dolayı çıktığında paniğe kapılmayın. Bu yazımızda Webtekno takipçileri için COM Surrogate nedir sorusunu yanıtladık.

COM Surrogate adını Görev Yöneticisi’nde ya da başka bir yerde görmüş olma ihtimaliniz epey yüksek. Bu dosyaları daha önceden ne işe yaradığını ya da adını bilmiyorsanız biraz endişe duyabilirsiniz. Ancak, sizlere anlatacağımız COM Surrogate dosyasını öğrendikten sonra konuya daha çok hakim olacaksınız ve konu hakkında sağladığınız birikim işinize yarayacak.

Bu tip dosyaların bilgisayarınızda neden yüklü olduğunu bilmek, işlevleri hakkında bilgi sahibi olmak her zaman avantajlı bir durumdur. Bilgisayarınızla ilgili işlem yaparken karşılaştığınızda ya da aklınıza takılan soru işaretlerinin giderilmesi açısından önem arz eder. Yazımızın ilerleyen kısmında COM Surrogate, COM nesneleri gibi kavramları sizlere anlatacağız ve bunun yanı sıra sıkça sorulan soruları cevaplandıracağız.

COM Surrogate (dllhost.exe) nedir?

COM, Bileşen Nesne Modeli anlamına gelmektedir. Microsoft’un 1993 yılında sunduğu ve geliştiricilerin çeşitli programlama dillerini kullanarak “COM nesneleri” oluşturmalarına imkan sağlayan bir arabirimdir. COM nesneleri diğer uygulamaların kullandığı ve birlikte geliştirilebildiği şeylerdir.

Mesela, Windows dosya yöneticisi olarak bir klasörü çalıştırdığınızda; görüntülerin ve diğer dosyaların küçük resimlerini oluşturmak için COM nesneleri kullanılır. COM nesnesi, küçük resimleri oluşturmak, görüntüleri, videoları ve diğer dosyaları işlemek için kullanılan bir arabirimdir. Bir diğer örnek olarak Dosya Gezgini’nin video desteğiyle genişletilmesine olanak tanır.

Ancak, bu durum bazı sorunları da beraberinde getirebilir. COM nesnesi çökerse, bilgisayar işlemini durduracaktır. Bu tip sorunları gidermek adına Microsoft, COM Surrogate sürecini yarattı. COM Surrogate işlemi, özgün işlem dışındaki bir COM nesnesi oluşturur ve COM nesnesinin çökmesini sağlar. COM eşleşmesi işleme alınır ve özgün olan ana bilgisayar işleminiz çökmez, yalnızca COM nesnesi çöker.

COM Surrogate işleminin barındırdığı COM nesneleri, bilgisayarımızda “dllhost.exe” adına yer alır. Microsoft’un yarattığı bu COM Surrogate işleminin nedeni az önce de söylediğimiz gibi ana bilgisayara zarar vermeden, yalnızca COM nesnesinin çökmesini sağlamak oldukça akıllıca! :)

COM Surrogate'in hangi COM nesnesini barındırdığını nasıl anlayabilirim?

Standart bir Windows’ta yer alan Görev Yöneticisi, COM işleminin hangi COM nesnesini ve dll dosyasını barındırdığı hakkında fazla bilgi vermez. Bu bilgileri görmek için Microsoft’un İşlem Gezgini aracını kullanırız. Bu aracı indirin ve hangi COM’un nesne veya dll dosyası olduğunu görmek için İşlem Gezgini’nde dllhost.exe üzerine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde gördüğümüz gibi, bu özel dllhost.exe işlemi CortanaMapiHelper.dll nesnesini barındırıyor. Ancak, bu işlemi yapabilmek için İşlem Gezgini’ne sahip olmak gerekiyor. İşlem Gezgini programını buradan indirebilirsiniz. Programı indirin ve ardından kurulum işleminden sonra çalıştırdığınızda dosyaları ayırt etmenize ve dllhost.exe dosyasını görmenizi sağlayacak bu program, COM Surrogate kaldırma işlemini yaparken en önemli yardımcılarınızdan biri olacaktır.

Devre dışı bırakabilir miyim?

Windows'un gerekli bir parçası olduğundan, COM Surrogate işlemini devre dışı bırakamazsınız. Diğer işlemlerin çalıştırmak istediği COM nesnelerini çalıştırmak için kullanılan bir kapsayıcı işlemdir. Örneğin, bir klasörü açtığınızda küçük resimler oluşturmak için Windows Gezgini (veya Dosya Gezgini) düzenli olarak bir COM Surrogate işlemi oluşturur.

Kullandığınız diğer programlar da kendi COM Surrogate işlemlerini oluşturabilir. Sisteminizdeki tüm dllhost.exe işlemleri başka bir program tarafından başlatılan bir işlem için kullanılabilir. Bu durum, Windows’a ait bazı şeyleri silmeniz için bir engeldir.

COM Surrogate (dllhost.exe) virüs müdür?

COM Surrogate işleminin kendisi kesinlikle bir virüs değildir ve Windows’un normal işleyen bir parçasıdır. Ancak, kötü amaçlı yazılımlar tarafından kullanılabilen şeylerdir. Örneğin, Trojan, Poweliks gibi kötü amaçlı yazılımlar amaçlarını gerçekleştirebilmek için dllhost.exe işlemlerini kullanır.

Çok sayıda dllhost.exe işlemi çalışıyorsa ve yüksek miktarlarda bir CPU kullanımına sebebiyet veriyorsa, COM Surrogate işleminin bir türlü virüs veya diğer kötü amaçlı bir uygulama tarafından kötüye kullanım gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu durumlarda anti virüs sistemlerini devreye sokmalıyız ve işi böyle çözmeliyiz.

COM Surrogate’i kaldırmalı mıyım?

COM Surrogate, Windows bileşeninin bir parçası olduğunu söylemiştik. Windows’un bileşenlerini kaldırmak, genellikle iyi sonuçlar vermez. COM Surrogate’i kaldırmanız da iyi sonuç vermeyecektir. COM Surrogate, işletim sistemindeki diğer işlemlerin ve programların çalışmasına yardımcı olan COM nesnelerini içerir.

COM Surrogate hataları neden olur?

COM Surrogate disk kullanımı, COM Surrogate yanıt vermiyor, COM Surrogate virüsü, COM Surrogate bellek alıyor, COM Surrogate çalışmayı durdurdu gibi aramalarla hataların çözümlerini aramış olabilirsiniz. COM Surrogate kapatma, COM Surrogate cpu kullanım, COM Surrogate disk %100 kullanım gibi sorunlarınızın birçok nedeni vardır ama Yaygın olanları şunlardır;

Üçüncü bir programın COM nesnelerini yanlış kaydettirmesi ve düzgün çalışmaması (Genellikle (Windows’unuzun geçerli sürümü eski yazılımlarla uyumlu değilse yaşanır)

Sorun, Explorer’da küçük resim çizerken ortaya çıkarsa, bunun nedeni eski veya yanlış çalışan codec bileşeninden kaynaklanır.

Virüsler veya kötü amaçlı yazılımlar Windows sistem dosyalarına zarar verebilir. Çünkü kötü amaçlı kişilerin elinde olan bir durum ve mevcut virüsler.

Bu hataları nasıl çözebilirim?

Codec bileşenlerini güncelleyin.

Internet Explorer'ı sıfırlayın.

Diski hatalara karşı kontrol edin.

DLL'leri yeniden kaydedin.

DEP (Veri Yürütme Engellemesi) Özel Durumuna dllhost.exe dosyasını ekleyin.

Liste veya ayrıntıların küçük resimlerini görüntülemeyi devre dışı bırakın.

Antivirüs yazılımınızı güncelleyin.

Bu hataları çözmek için farklı yollar mevcuttur. Ancak, yaygın olan hataları çözmek için yukarıdaki yöntemleri uyguladığınızda COM Surrogate ile ilgili sıkıntıları arkanızda bırakmanız muhtemeldir. Ancak unutmayınız ki sorunun kaynağını bilmeden yalnızca çözüm üzerinden devam etmek mantıksız olabilir.

Windows 10 için en iyi antivirüs nedir?

Virüslerin veya diğer kötü amaçlı yazılımların COM Surrogate’i kullandıklarını tespit ettiğiniz an, bilgisayarınızda ciddi bir tarama ve onarıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunun için de sağlam bir antivirüs programına ihtiyaç duyarsınız.

Kötü anlarda kurtarıcımız olan antivirüs programları, yine bu durumda da devreye girecek ve COM Surrogate’in kötü yazılımlarca kullanılması durumunu bilgisayarınızdan def edecektir. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz antivirüs programları için yaptığımız öneri yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Antivirüs yazılımı yüklemenizin yanı sıra önemli olan bir diğer konu da yukarıdaki başlıkta bahsettiğimiz gibi antivirüs yazılımınızı güncel tutuyor olmanız. Antivirüs yazılımınız güncel olduğu takdirde sizi kötü amaçlı yazılımlardan korumayla ilgili kaygılarınız en alt seviyelere iner ve kötü amaçlı yazılımlardan korunmuş olursunuz.