Microsoft, Copilot'a getirdiği yeni bir özellik sayesinde 2D görselleri neredeyse anında 3D'ye çevirme olanağı sunuyor. İşte özelliğe dair tüm detaylar!

Microsoft, yapay zekâ destekli asistanı Copilot ile milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı başardı. E-postaları yazmaktan belgeleri özetlemeye, hatta oyunlara yardımcı olmaya kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Copilot yeni bir özelliğe daha kavuştu.

Şirketin yeni duyurduğu Copilot 3D özelliği, düz 2D görselleri üç boyutlu modellere dönüştürerek kullanıcıların yaratıcılık sınırlarını zorluyor. Üstelik bu özellik en popüler yapay zekâ aracı ChatGPT'de bile yok.

2D görselleri 3D'ye dönüştürmek mümkün

Kullanıcılar, Copilot 3D web sitesine giriş yaparak JPG veya PNG formatındaki görsellerini yükleyebiliyor. Görsel yüklendikten sonra tek tıkla dönüşüm başlıyor ve işlem bir dakikadan kısa sürüyor. Oluşturulan modeller, 28 gün boyunca “My Creations” sekmesinde saklanacak ve GLB formatında indirilebilecek.

Microsoft, en iyi sonuç için tek bir nesnenin, sade bir arka plan üzerinde ve dengeli ışık koşullarında çekilmiş fotoğrafının kullanılmasını öneriyor. Bu sayede tasarımcılar, oyun geliştiriciler ve yaratıcı profesyoneller, basit bir görseli saniyeler içinde kullanıma hazır 3D modellere dönüştürebilecek. Siz de yeni özelliği merak ediyorsanız hemen buradan test edebilirsiniz.