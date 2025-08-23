Apple, yapay zekâ özellikleriyle ilgili dikkat çeken bir adım atacak gibi görünüyor. Konuya aşina kaynaklara göre Apple, artık kurumsal yapay zekâ planlarına da erişim imkânı tanıyacak. İşte detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin, iOS 26 ile kurumsal tüketicilerin işlerini kolaylaştıracağı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Apple, yeni nesil cihazlarındaki yapay zekâ desteğini kurumsal boyuta ulaştıracak. Peki bu nasıl mümkün olacak?

Apple Intelligence ismiyle piyasaya sürülen yapay zekâ özellikleri, bireysel hesaplarla sorunsuz kullanılabiliyor. Ancak Apple, şu an için kurumsal hesapları desteklemiyor. İşte iOS 26 ile bu durumun değişeceği bildiriliyor. Konuya aşina kaynaklara göre Apple, yeni işletim sisteminde kurumsallara yönelik özel ayarlar sunacak.

Apple'ın kararı, ChatGPT'ye özel olmayacak

Apple, üretken yapay zekâ özellikleri için OpenAI ile anlaştı. Ancak bu durum, gelecekte başka bir boyuta evrilebilir gibi görünüyor. Çünkü iOS 26'nın kurumsal hesap desteği ChatGPT'ye özel olmayacak. İşletmeler, harici üretken yapay zekâ sistemlerini Apple cihazlarda aktifleştirebilecekler. Tabii bunun için Apple ile söz konusu üretken yapay zekâ aracı arasında entegrasyon yapılması gerekecek.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Apple'ın yepyeni Siri için Google'ın Gemini'ına güvenebileceğinden bahsetmiştik. Bugün ortaya çıkan bilgiler, dün ortaya çıkan durumu destekler nitelikte. Bakalım Apple'ın yapay zekâ hamleleri gelecek dönemde nasıl değişecek...