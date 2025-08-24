Sharp'ın yepyeni bir yapay zekâ arkadaşı Poketomo tanıtıldı. Cihaz ilk olarak bu ay sonunda meraklı kullanıcılarıyla buluşacak.

Sharp, Japonya’da satışa sunacağı “Poketomo” adını verdiği sevimli yapay zekâ arkadaşını tanıttı. Hem küçük bir robot hem de mobil uygulama versiyonuyla gelen Poketomo, kullanıcılarına günlük sohbet ve duygusal destek sunacak.

12 cm boyunda ve yalnızca 200 gram ağırlığında olan cihaz, çantaya takılabilen kılıfıyla her yere kolayca taşınabilecek. Poketomo ile hem sesli hem yazılı sohbet edilebilecek. Gövdesindeki renk değiştiren ışıkla duygularını ifade eden cihaz, jestleriyle de canlı bir arkadaş hissi yaratacak.

Hem robot hem uygulama hem de dost

Üsteli Poketomo sadece sizinle konuşmakla kalmıyor, geçmiş sohbetlerinizi hatırlıyor, gittiğiniz yerleri anımsıyor ve zamanla sizi daha iyi tanıyan bir dost hâline geliyor.

Poketomo’nun en dikkat çekici özelliklerinden biri, robot ve uygulama arasında kesintisiz geçiş yapabilmesi. Evde robotla başlayan bir sohbeti dışarıda telefondan sürdürebiliyorsunuz. Tüm konuşmalar bulut üzerinden senkronize edilerek tek bir hatırlama sisteminde toplanıyor.

Uygulamanın aylık ücreti 495 yen (yaklaşık 3,37 dolar) olarak belirlenirken, robot versiyonunun ön sipariş fiyatı 39.600 yen (yaklaşık 270 dolar). Sharp, 2027’ye kadar 100 bin adet satış hedefliyor. Cihaz, meraklılarıyla ilk kez 28-31 Ağustos tarihlerinde Tokyo Toy Show’da buluşacak.