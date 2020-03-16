Corona virüsü, gündelik yaşamı ve iş dünyasını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Arama devi Google, geliştiricilere yönelik yaptığı uyarısında uygulama incelemelerinin 7 gün ya da daha uzun sürebileceğini söyledi.

Engadget’ta yer alan habere göre ABD merkezli arama devi Google, Play Store uygulamaları incelemelerinin çalışma takviminde yaşanan değişiklikler sebebiyle normalden daha uzun sürebileceği konusunda geliştiricileri uyardı.

Google, geliştiricilere yönelik yaptığı uyarıda incelemelerin 7 gün ya da daha uzun sürebileceğini belirtti. Uygulama geliştiricileri, geliştirdikleri uygulamaların platforma uygun olup olmadığının denetlenmesini bekleyecek.

Corona virüsünün etkileri:

Dünyayı adeta ele geçiren Corona virüsü salgının şirketleri de etkilediğini düşünecek olursak Google’ın bu uyarısının çok da şaşırtıcı olmadığını söylemek gerekiyor. Şirket, geçtiğimiz hafta yaptığı duyuruda Kuzey Amerika’daki çalışanlarına evlerinden çalışmaya devam etmelerini söylemişti. Şirketler bu konuda benzer önlemleri aldıkça bazı işlerde aksama meydana gelmeye devam edecek.

Google, daha önce de geliştiricilere yönelik bir açıklama yapmıştı. Şirket, uygulama incelemelerinin en az 3 gün, istisnai durumlardaysa 7 gün veya daha uzun sürebileceğini söylemişti. Görünen o ki istisnai durumlar yaşanmaya başlandı.

Ayrıca geliştiriciler için kafa karıştırıcı bir nokta daha bulunuyor. Hangi uygulama güncellemelerinin incelemeyi tetiklediği kesin olarak bilinmiyor. Genel olarak bu süreç hedef kitlesinde çocuklar olan uygulamalar için geçerli oluyor ancak farklı kategorilerdeki uygulamalar da bu sürece takılabiliyor.

Yaşanan gelişmelerden de görülebileceği üzere Corona virüsü, gündelik yaşamı ve iş dünyasını her noktasından etkilemeye başladı. Birçok ülkede geniş kapsamlı karantinalar uygulanıyor, birçok şirket çalışanı bu süreçte evden çalışmaya geçti, ayrıca gün içerisinde birçok insanın uğradığı kafe ve restoran gibi işletmeler de birçok ülkede geçici olarak kapatıldı.