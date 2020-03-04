Çin’de ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine sıçrayan Corona virüsü hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken virüsün etkisini gösterdiği alanlardan bir tanesi de Google Play Store mağazası oldu.

Şu an dünya genelinde 95 binden fazla kişiye yayılan ve 3 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan Corona virüsü, birçok farklı alanda etkilerini göstermeye devam ediyor. Ekonomiden büyük etkinliklere kadar birçok alanı etkileyen virüs salgını, görünüşe göre Google’ı ve Google Play Store’u da etkiledi.

Google Play Store’da Coronavirus aramaları

Google, Android işletim sistemi için uygulama mağazası olan Play Store’da, Corona virüsüyle ilgili uygulamaları gizliyor. ABD merkezli arama devi, Play Store’da “coronavirus” ya da “COVID-19” şeklinde yapılan uygulama aramalarında “Aramanızla ilgili hiçbir şey bulamadık” sayfasını kullanıcılarına gösteriyor. Bu aramalarda sadece kitap sonuçları gözüküyor.

Ancak arama, arada çizgi olmadan “COVID19” şeklinde yapıldığında aramayla ilgili birçok uygulama sonuç sayfasında karşınıza çıkıyor. Kullanıcılar, 3 Mart öncesinde böyle bir sorun yaşanmadığını ve arama sonuçlarına gayet normal bir şekilde erişilebildiğini belirtiyor.

Arama devinin bu tarz bir uygulamaya gitmesinin sebebi, insanlar arasında virüs ile ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemeye çalışmak olabilir. Ancak şirket tarafından konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmediğini de hatırlatmak gerekiyor. Bu tarz bir sonuçla karşılaşılmasının sebebi ortaya çıkan bir hata da olabilir.

Tabii virüs yayıldıkça insanların virüsle ilgili endişeleri ve korkuları da artıyor. Özellikle virüsün oldukça hızlı bir şekilde bulaşması ve kuluçka süresinin uzun olması sebebiyle etkilerinin geç ortaya çıkması da vaka sayısının bir anda patlamasına sebep olabiliyor.