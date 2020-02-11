Viral Olan 'Corona Virus' Şarkısına Twitter'dan Tepki Yağdı

Yofrangel isimli bir şarkıcı, iki gün önce Corona virüsünü konu alan şarkısını YouTube üzerinden paylaştı. Dembow türüne ait, hareketli ve eğlenceli şarkı; bazı insanlara müzikal anlamda kendisini sevdirdi ancak şarkının temasının hassas bir konu olması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Corona virüsü, 2020 yılına zorlu bir başlangıç yapmamıza yol açmasının yanı sıra hakkındaki birçok iddiayla da tüm dünyayı tedirgin etti. SARS’tan daha fazla insanın ölümüne yol açmış olan ve hızla yayılmaya devam eden virüs hakkında o kadar çok söylenti ortaya çıktı ki virüs, gelip geçici trendlerden biri olarak görülmeye başlandı. Corona virüsü birçok TikTok videosuna ve Instagram gönderisine konu oldu.

Böyle bir durum SARS virüsünün yayıldığı zamanlarda hayal edilemezdi ancak sanıyoruz ki insanların maruz kaldığı ardı arkası kesilmeyen kötü olaylar silsilesi, onları bu tip durumlara oldukça alıştırdı. Mizah videolarının ardından çıkan yeni bir şarkı, Corona virüsünü konu aldı. İki gün önce YouTube üzerinden paylaşılan ‘Corona Virus’ adlı şarkı, kısa sürede viral oldu ve Twitter'da olumlu ve olumsuz birçok tepkiyi üzerine çekti.

İşte Yofrangel 911’in ‘Corona Virus’ şarkısı:

Virüs hakkında şarkı yapılması, insanlarda karmaşık duygular meydana getirdi:

Corona virüsü böylesine hareketli ve eğlenceli bir şarkı için oldukça hassas bir konu. Güncel bilgilere göre 40.500’den fazla insana bulaşmış olan virüs, SARS virüsünden daha çok insanın hayatını kaybetmesine oldu ancak bazı insanlar, konunun hassaslığına rağmen şarkının ritmi tarafından adeta ele geçirildi.

Şarkıyı dinleyenler beğenip beğenmediklerine karar veremediler. Bir Twitter kullanıcısı, bu insanların duygularına tercüman olarak “İnsanı çekmesi biraz üzücü” ifadelerini kullandı. İşte şarkıyla ilgili atılmış bazı tweetler.

'Corona virüsü hakkında bir dembow şarkısı yaptıklarına inanamıyorum'

'Bu şarkı sosyal sorunları ve sağlık farkındalığının hâlini anlatıyor'

'Dünya Sağlık Örgütü ve New York'un belediye başkanı, bu şarkıyı kullanarak reklam üretmezse bizi hayal kırıklığına uğratmış olur'

Bir Twitter kullanıcısı, Dünya Sağlık Örgütü ve New York'un belediye başkanına şarkıyı kullanarak eğitici videolar üretmeleri için çağrıda bulundu.

Herkesin tepkisi bu kadar pozitif olmadı. YouTube’da şarkı videosunun altına yapılan bazı yorumlar, şarkının saygısızca olduğu yönündeydi. Birçok kişi, insanların ölümüne yol açan bir duruma daha yüksek hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini belirtti. Sizce böyle hassas bir konuyu şarkı ya da TikTok içeriği olarak kullanmak yanlış mı? Düşüncelerinizi aşağıda yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz.