Corona Virüsü Bir Ülkeye Daha Sıçradı

Geçtiğimiz haftalarda Çin'in Wuhan kentinde patlak veren Corona virüsü, bu kez farklı bir ülkede daha görüldü. Nepal'e Wuhan'dan dönüş yapan bir öğrencide virüs tespit edildi.

Geçtiğimiz haftalarda Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü, bugüne kadar 870’ten fazla kişiye bulaştı ve 26 kişinin hayatına mâl oldu. Her saniye hakkında yeni bir haber duyduğumuz virüs, bu kez farklı bir haberle karşımıza çıktı ve bu haber hiç de iç açıcı değil.

Bugüne kadar Çin, ABD, Tayland, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Vietnam, Singapur ve Suudi Arabistan’da görülen Corona virüsü, son olarak Nepal’e de sıçradı. Nepal Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada salgının Wuhan’dan dönen bir öğrencide görüldüğü belirtildi.

Corona virüsü Nepal’e de sıçradı:

Nepal Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada öğrenciden alınan numunelerin, incelenmesi için Hong Kong’a gönderildiğini söyledi. Öğrenciden alınan numunelerin laboratuvar sonuçlarının ise pozitif olduğu bildirildi. Böylece Corona virüsünün yeni durağının Nepal olduğu ortaya çıktı.

Nepal’den gelen açıklamada Tribhuvan Havalimanı'nda 3 kişide daha yeni tip virüse benzer semptomlar tespit edildiği söylendi. Açıklamada bu vakaların Hong Kong’da inceleneceği belirtildi. Nepal, yaptığı açıklamada virüsün yayılmasını önlemek için tüm hazırlıkların yapıldığını ve Çin’den gelen tüm yolculardan sağlık bilgisi isteneceğini söyledi.

Virüsün engellemesi için yapılan çalışmalar tüm dünya geneline yayılmış durumda. Birçok ülke, havalimanlarında Çin’den gelen yolcuları kontrolden geçiriyor. Bu ülkeler arasına son olarak Türkiye de katıldı. Bugünden itibaren İstanbul Havalimanı’nda Çin’den gelen ziyaretçiler termal kameralarla taranacak.

Corona virüsünün patlak verdiği ülke olan Çin, virüsün yayılmaması için büyük önlemler almaya devam ediyor. Yetkililer, Wuhan’ın da içinde bulunduğu Hubei eyaletinde Wuhan dışında 9 şehirde daha giriş çıkışlara sınırlama getirdi. Bununla birlikte bazı hastane yetkililerinin halka tıbbi malzeme bağışında bulunma çağrısı yaptığı da bazı yerel medya kaynaklarının haberlerinde yer aldı.