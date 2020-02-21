Corona Virüsünün Dışkı Yoluyla Yayılabildiği Kesinleşti

Yapılan yeni bir çalışma corona virüsünün yeni bir yayılma yolunun keşfedilmesini sağladı. Daha önce corona virüsünün insan dışkısında yer aldığını keşfeden araştırmacılar, şimdi ise virüsün dışkı yoluyla bulaşabildiğine kesin olarak emin oldular.

Corona virüsü, başta Çin olmak üzere bütün dünyayı etkilemeye devam ediyor. Şu anda bütün dünyada yaklaşık 76.000 kişi corona virüsünden etkilenmiş durumda. Corona virüsü yayılmaya devam ederken, virüs hakkında çalışmalar da devam ediyor. Gerçekleştirilen yeni bir çalışma, corona virüsünün dışkıyla da bulaşabileceğini gösterdi.

15 Şubat’ta Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin açıkladığı rapor, corona virüsünden etkilenen insan sayısının hastalığın solunum yoluyla veya virüsten etkilenmiş insanlarla temas edilmesi durumunda bulaşması gereken insan sayısından çok daha fazla olduğunu gösteriyordu.

Corona virüsü hakkında yapılan daha önceki çalışmalarda virüsün insan dışkısında mevcut olduğu zaten tespit edilmişti. Ancak dışkıda bulunan virüsün bir başka insana bulaşacak kadar yaşayıp yaşamadığı bilinmiyordu. Bu nedenle bir grup bilim insanı, corona virüsünden etkilenmiş hastaların dışkı örneklerini analiz ettiler.

Uzmanlar, corona virüsü nedeniyle zatürreye yakalanmış bir hastadan aldıkları örnekleri elektron mikroskobu altında incelediler. Yapılan inceleme virüsün, dışkıda bir insana bulaşabilecek sürede canlı kaldığını gösteriyor.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, corona virüsünün dışkı ile bulaşması konusunda uyarıda bulundu.Yapılan açıklamada, “Çalışma, dışkı örneğinde bulunan virüsün ellere, yiyeceklere ve suya bulaşabileceğini gösteriyor” denildi. Merkez bu nedenle insanların bol bol ellerini yıkamalarını, yüzeyleri dezenfekte etmelerini, çiğ gıda tüketmemelerini ve içmeden önce muhakkak suyu kaynatmalarını istedi.