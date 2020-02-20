Çinli Doktordan Corona Virüsü Hakkında Korkutan Açıklama

Wuhan Corona Virüsü Tıbbi Tedavi Grubu Başkanı Profesör Zhao Jianping, Corona virüsü hakkında korkutan bir açıklamada bulundu. Profesör, virüsün insan vücudundan çıkmayabileceğini belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda resmi ismi COVID-19 olarak açıklanan Corona virüsü, 2019’un aralık ayından bu yana hızla yayılmaya devam ediyor. İlk kez Çin’de görülen virüs, dünya genelinde birçok ülkede görüldü ve son günlerde Çin dışında da birkaç kişinin hayatına mal oldu.

Virüs hakkında bugüne kadar hem olumlu hem olumsuz birçok haber görmüş ve paylaşmış olsak da bugün gelen haber, virüsün ne kadar tehlikeli olabileceğini ortaya koyuyor. Wuhan Corona Virüsü Tıbbi Tedavi Grubu Başkanı Profesör Zhao Jianping, COVID-19 testlerinin sonuçlarıyla ilgili endişe verici birkaç bulguyu açıkladı.

Negatif sonuçla taburcu olan hastalarda pozitif sonuçlar çıktı:

Beijing News’a röportaj veren Zhao Jianping, bazı hastalarda iki kez negatif çıkan test analizinin hastalar taburcu olduktan sonra pozitif hale geldiğini belirtti. Zhao, söz konusu hastaların iki kez COVID-19 virüsüne yakalandıklarını açıkladı. Profesör, bu duruma neden olan bazı bilgileri de paylaştı.

Zhao Jianping, hastaların yeniden COVID-19 virüsüne maruz kalmalarının testlerin kusurları, laboratuvar teknisyenlerinin olası hataları ve bazı hastaların organizmasının özellikleriyle açıkladı. Bununla birlikte hastalığın nüksetmesi veya yeniden enfekte olup olmadığıyla ilgili kesin bir ifade söylemedi.

Profesör Zhao Jianping’e göre bu durumun nedenleri arasında virüsün vücuttan tamamen çıkmadığı ya da yeterli antikator üretmediği de bulunabilir. Zhao Jianping, tüm hastaların taburcu olduktan sonra 14 gün daha ek karantinaya alınmaları gerektiği önerisinde bulundu.

Açıklamalarına devam eden Zhao Jianping, aynı zamanda hastalığın seyri hakkında da konuştu. Jianping, “Başlangıç nispeten yumuşak, fakat 7-10 gün sonra göğüste sıkışma, akciğerde hasar ve yüksek ateşle kritik aşama başlıyor. Eğer hasta bu dönemde yeterli tedavi alırsa, sonuç olumlu olabilir. Ancak Wuhan'daki hastaneler çok kalabalık olduğundan hastalık birçoğu için dönüşü olmayan bir aşamaya geçti” ifadelerini kullandı.