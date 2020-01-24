İtalya'da 2.600 Yıl Önceye Ait Antik Bir Mezar Bulundu

İtalya'da çalışmalarını yürüten arkeologlar, M.Ö. 7. yüzyıla ait olan bir mezar buldular. Mezarın sahibinin soylu sınıfından olduğunu söyleyen araştırmacılar, mezarda bulunan silah, at arabası gibi materyallerin bunun en büyük kanıtı olduğunu belirtiyor.

İtalya’nın merkezinde çalışmalar yürüten arkeologlar, Demir Çağı’na ait olduğu sanılan bir mezar ve içerisinde tekerlekli bir savaş arabasının kalıntılarını buldular. İçeriği oldukça zengin olan mezarda ayrıca bronz bir kask, bronz ve kilden yapılmış taslar ile bolca silah bulunuyor. Öte yandan mezarın sahibinin bedeni uzun bir zaman önce yok olmuş.

Arkeologlar, mezarın içinde bulunan savaş araçlarından yola çıkarak mezarın bir erkeğe ait olduğunu düşünüyorlar. Bununla birlikte çalışmada görev alan arkeologlardan Federica Boschi, mezardaki kişiye ait beden eksik olsa da burada bulunan malzemelerin, yaklaşık 2.600 yıl önce gömülen kişi hakkında çok şey ortaya koyduğunu söylüyor.

Mezarın soylu sınıfından birine ait olduğu düşünülüyor:

Bulunan mezar hakkında “Kültürel materyallerin olağanüstü koleksiyonu” diye yazan Boschi; bu materyallerin, mezarın sahibinin aristokrat statüsünden olduğuna dair kesin kanıtlar sunduğunu söylüyor. Bu noktada Boschi, mezarın bir prense ait olabileceğini bile düşünüyor.

Arkeologlar, Nevola River Valley’de bulunan bu mezarı bölgeye yeni bir spor kompleksi inşa edilmeden önce yapılan araştırmalar sırasında şans eseri bir şekilde buldular. Corinaldo kasabası üzerinde havadan yapılan incelemelerse mezarın kesin kanıtlarını ortaya koydu.

Bu kuşbakışı görüntü, büyük ve dairesel hendek kalıntılarını gösterdi. Oldukça tuhaf olan bu görüntünün ardından işe koyulan arkeologlar, bölgede zemin çalışması yapmaya başladılar. Ekip, ilk etapta elektrik akımlarını toprağa gönderen ve akımın topraktan akışındaki anormallikleri izleyen bir araç kullandı. Bununla birlikte yer altında gizlenmiş herhangi bir metal olup olmadığını tespit etmek için manyetik arama araçlarına başvuruldu.

Mezardaki kalıntılar, M.Ö. 7. yüzyıla dayanıyor:

Yapılan bu incelemeler neticesinde arkeologlar, hendeklerin altında gömülü bir şeyler olduğunu fark ettiler. Kazılar başladıktan kısa süre sonraysa mezar ve beraberindekiler bulundu. Boschi, mezarın yapıldığı zaman üzerinde bombeli bir höyüğü olan 30 metrelik dairesel bir hendekle çevrildiğini de belirtiyor. Öte yandan mezarın kendisinin daha küçük ve 3,2 x 2,8 metre boyutlarında olduğu söyleniyor.

M.Ö. 7. yüzyıla ait olan mezarın Demir Çağı’nda İtalya’nın Adriyatik kıyısı boyunca yerleşmiş olan Piceni topluluğuna ait olduğu düşünülüyor. Encyclopedia Britannica’ya göre bu mezardakiler de dâhil olmak üzere tüm kanıtlar, Picenni topluluğunun savaşçı olduğunu gösteriyor. Topluluk hakkında bilinen bir diğer bilgiye göre M.S. 268 yılında dönemin en güçlü imparatorluklarından olan Roma, bu topluluğu kendi topraklarına katmayı başarmış.

Boschi, Demir Çağı’na ait bu kadar zengin bir mezar bulmanın çok nadir gerçekleştiğini söylüyor. Arkeologların gelecek planları arasında mezarda bulunan yüzlerce nesneyi incelemek bulunuyor. Son olarak yapılan çalışmanın, 23 Ocak’ta Antiquity dergisinde çevrimiçi olarak yayınlandığını da belirtelim.