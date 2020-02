Corona Virüsü Salgını Hakkındaki Dünyadan Son Gelişmeler

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü her geçen gün can almaya devam ediyor. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, corona virüsü için ülkenin kuruluşundan bu yana gördüğü en büyük salgın dedi. Son verilere göre Çin’deki ölüm sayısı 2,442'e ulaştı ve 76,936 kişiye corona virüsü teşhisi konuldu.

Her geçen gün can almaya devam eden corona virüsü son zamanların en sık konuşulan gündem konusu oldu. Virüs ile ilgili son gelişmeler oldukça çarpıcı. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün aralık ayının sonlarında ortaya çıktığını belirtti. Özellikle direnci zayıf olan kişilerin ölüm riskinin daha çok olduğunu söyleyen WHO, sağlık sistemi zayıf olan kişiler için acil finansmana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Corona virüsü hakkındaki son gelişmeler

Ürdün, Güney Kore ve Çin vatandaşlarının ülkeye girmesini yasaklamaya karar verdi. Medya işleri Devlet Bakanı Amjad Adayleh, bunun sadece tedbir amaçlı olacağını belirtti.

Farklı Ülkelerde Ölümler Gerçekleşmeye Başladı

Güney Kore ve İran’da ölümler artış gösterdi. Güney Kore’de koronavirüsü teşhisi konan kişi sayısı 602’ye yükselirken ölü sayısı 5’e ulaştı.

İran - Türkiye Sınırları Kapatıldı

İran’da ise ölü sayısı artarken bazı İranlı vatandaşlar sınır kapıları kapanmadan Türkiye’ye geçiş yaptı. Ardından Türkiye-İran sınır kapıları kapandı. İran Sağlık Bakanlığı virüsün Çin’den gelen yolcularla ülkeye girdiğini söyledi. Corona virüsü ilk önce İran’ın merkezindeki Kutsal Kum şehrinde görüldü.

Diamond Princess'te 3 Ölüm Meydana Geldi

Karantinaya alınan Japon yolcu gemisi Diamond Princess’te corona virüsü nedeniyle 3. ölüm meydana geldi. Yapılan açıklamaya göre 80 yaşındaki virüslü bir adamın gemiye binmesiyle birlikte gemide corona virüsü salgını başladı. 80 yaşındaki adam ve gemideki diğer yolcu kadın geçen hafta perşembe günü öldü, bugünse üçüncü bir yolcu daha hayatını kaybetti.

İsrail'de Güney Koreli Vatandaşlar Karantinaya Alındı

İsrail, ülkesinde bulunan 200 Güney Koreli vatandaşı tedbir amaçlı ordu üssüne gönderip orada karantina altına alabileceklerini duyurdu. İsrailli yetkililerden bu konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.

Venedik Karnavalı Askıya Alındı

Yetkililer Venedik Karnavalı için karnavalın tedbir amaçlı askıya alındığını duyurdu. Kuzey İtalya’da corona virüsünün görülmesinin yetkililerin sert önlemler almasına neden olduğu ifade edildi. Avrupa’da bu virüsten en çok etkilenen ülke İtalya oldu. An itibariyle 113 kişiye bulaşan virüs, iki kişinin canını aldı. Yapılan araştırmalara göre corona virüsü vakalarının yüzde 2'si ölümle sonuçlanıyor. Koronavirüsü en çok İtalya’nın Lombardiya şehrinde görüldü (89 kişi).

İran'dan Seçimleri Durdurma Suçlaması

İran, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla insanları oy vermekten vazgeçirdiği gerekçesiyle yabancı medya kanallarına savaş açtı. Ayetullah Ali Hamaney: "Bu olumsuz propaganda birkaç ay önce başladı ve seçimler yaklaştıkça propaganda büyüdü. Özellikle son iki gün içinde, bir hastalık ve bir virüs bahanesiyle, insanları oylamadan vazgeçirmeye çalıştı" dedi. İran resmi internet sitesinde "(Düşmanlarımız) İran halkı tarafından herhangi bir seçime bile karşıdır.” paylaşımını yaptı.

Çin'de Ölümler Artıyor

Çin'in Hubei eyaletinde koronavirüsü nedeniyle yaşanan yeni ölümler bildirildi. Koronavirüsü salgını Çin'de her geçen gün daha çok ölüme neden oluyor. Pazar günü Çin’in Hubei eyaletinde koronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 96’ya yükseldi.