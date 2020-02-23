İçişleri Bakanlığı İran Sınırı'nı Salgın Yüzünden Kapattı.

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere ek olarak İran sınırının kapatıldığı açıklandı. Van-İran arasındaki Kapıköy Sınır Kapısı’nda çalışan gümrük memurları, corona virüsü nedeniyle işe gelmiyordu.

Dünya çapında büyük bir sağlık tehdidi haline gelen Corona virüsü nedeniyle Türkiye ile İran arasındaki geçişler de sekteye uğradı. Daha önce Kapıköy Sınır Kapısı çalışanları, COVID-19 riskinden dolayı işe gitmemişti.

Bu nedenle sınır kapısından geçişler fiili anlamda durmuştu. Şimdi de İçişleri Bakanlığı, gümrük kapısının resmi olarak kapatıldığını açıkladı. Bölgedeki halkta ise büyük bir panik söz konusu.

Türkiye, İran sınırını kapattı

Yeni tip Corona virüsü İran’da daha önce can almıştı. Irak, bu ülkeye açılan sınır kapısını kapattığını duyurmuştu. İran’da virüs kaynaklı olarak yaşanan ölümlerin sayısı ise 8’i bulmuştu.

Ülkemizin doğu komşusu olan İran’da bugün sabah saatlerinde 10 yeni Corona virüsü vakasının daha ortaya çıktığı belirtildi. Böylece ülkede görülen toplam vaka sayısı 43’e ulaştı. Ülkede hastalık şüphesi taşıyan ancak teşhis konulmamış vatandaşların sayısının ise 700’ü bulduğu belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamalar ile durumun daha da vahim olabileceğine dikkat çekti. Vakanın tüm ülkeye yayılmış olabileceğini söyleyen yetkililer, hastalığın ise ülkeye Kum şehrindeki Çinli işçilerin ülkelerine gerçekleştirdikleri seyahatin ardından gelmiş olması ihtimali üzerinde duruyor.

Uçuşlar da durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında İran’daki duruma değinerek “Alarm anlamına geliyor. Bu haber üzerine koronavirüs bilim kurulumuz toplantılarını yaptı. Her ihtimal masaya yatırıldı. Tüm kuruluşlarımızla görüşmeler gerçekleştirildi. İran Sağlık Bakanı ile görüştüm. Cumhurbaşkanımız da konuyu çok yakından takip etmekteler. Bilim Kurulu'muzun önerdiği alınması gereken tüm kararların alınmasını söylediler. İran'da 3 adet kara hudut kapımız bulunuyor. Buna ilaveten Iğdır'dan özel Nahcivan'daki Dilucu Sınır Kapısı da bulunuyor. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İran'daki Corona virüsü tehdidi nedeniyle Türkiye-İran sınırı kapatıldı. İlave tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur. Komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık.” dedi. İran’a geçişler durudurulurken uçuşlar da tek yönlü olarak iptal edildi.