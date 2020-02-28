Samsung'un Galaxy S20 Satışları, Hayal Kırıklığı Yaşatıyor

Güney Koreli haber kaynakları, Samsung'un Galaxy S20 satışları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını yazıyorlar. Bölgeden gelen haberlere göre Güney Kore'de yaşanan Corona virüsü salgını, Galaxy S20'nin ilk gün satışlarını bir hayli düşürmüş durumda.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 11 Şubat'ta düzenlediği "Unpacked" isimli bir etkinlikte, en yeni amiral gemisi serisi Galaxy S20'yi duyurdu. Şirket, Galaxy S10'a oranla özellikle de kamera konusunda büyük geliştirmeler yaptığı Galaxy S20 serisiyle tüketicileri mest etmeyi başardı. Ancak ortaya çıkan ilk veriler, Samsung Galaxy S20 serisi satışlarının beklenenden hayli düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Güney Kore'nin yerel basın kaynakları, Galaxy S20 satışlarının Samsung için tam bir hayal kırıklığı olduğunu açıkladılar. Edinilen bilgilere göre Galaxy S20'nin duyurulduktan sonraki satışları, Galaxy S10'un ilk günlerine oranla yüzde 50 daha düşükmüş. Üstelik yapılan araştırmalar, bu düşük satışlarının nedeninin Samsung'la herhangi bir ilgisinin olmadığını ortaya koyuyor.

Tüketiciler, Corona virüsü kapmaktan korktukları için yeni bir telefon satın almıyorlar

Güney Kore şu sıralar, corona virüsüyle baş etmeye çalışıyor. Ülkede şu sıralar 2.337 adet doğrulanmış Corona virüsü vakası bulunuyor. Bu vakaların 12 tanesi virüsten kurtulmuş durumda ancak 13 kişi, ne yazık ki Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşanan bu gelişmeler, Güney Kore'deki yaşamı doğrudan etkiliyor. Yapılan açıklamalara göre Güney Kore'de insanlar, mümkün olduğunca evlerinden çıkmıyorlar.

Yapılan araştırmalara göre ülkedeki Corona virüsü salgını, Galaxy S20 serisinin özellikle de perakendecilerdeki satışlarını etkilemiş durumda. Öyle ki; Galaxy S20 serisinin Güney Kore'de satışa sunulmasının ilk gününde sadece 70.800 adet sattığı ifade ediliyor. Galaxy S10 serisi içinse ilk günkü satış miktarı 140 bin civarındaydı. Ayrıca Galaxy Note10 serisi piyasaya sürüldüğü ilk gün, Güney Kore pazarında 220 bin adet satmıştı.

Samsung, Türkiye'deki Galaxy S20 teslimatlarına 6 Mart itibarıyla başlayacak. Ancak şirket, Güney Kore'de Türkiye'deki gibi bir uygulama yapmıyor. Zaman zaman düzenlenen etkinliklerde belirli sayılarda Galaxy S20 piyasaya sürülüyor ve bu ürünler saniyeler içerisinde tükeniyor. Samsung, bu sene Corona virüsü nedeniyle bu tür bir etkinlik de düzenleyemedi ve hal böyle olunca da satışlar, daha da düştü.

Teknoloji devi, Güney Kore'de yayılan salgınla mücadele edilebilmesi için 24.6 milyon dolarlık bağış yapacağını açıklamıştı. Bu bağışların Corona virüsüne önlem alınması için yetip yetmeyeceği şu an için bilinmiyor ancak Samsung da diğer şirketler gibi Corona virüsünden nasibini alacak gibi görünüyor.