Corona Virüsü, SARS ile Yüzde 80 Oranında Aynı

Araştırmacılar, Çin’in Wuhan kentinden ortaya çıkan yeni tip corona virüsünün genetik kodlarının, SARS ile yüzde 80 oranında aynı olduğunu keşfetti. Şiddetli akut solunum sendromu olarak bilinen SARS, 2002-2003 yılları arasında 774 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Aralık ayından bu yana 20.000’den fazla insana enfekte olan yeni tip corona virüsü, şu ana kadar 425 kişinin yaşamını yitirmesine oldu. Dünyanın çeşitli yerlerine yayılmaya devam eden virüs, her geçen gün çok daha korkutucu bir hal alıyor.

İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden araştırmacılar, resmi olarak 2019-nCoV olarak adlandırılan yeni tip corona virüsünün kökenini belirlemek için salgının erken aşamasındaki hastalardan toplanan enfeksiyon örneklerinin genomlarını incelediler.

Araştırma ekibinden virolog Ian Jones, 2019-nCoV’un SARS’ın farklı bir versiyonu olduğunu söyledi. Corona virüslerinin genellikle zoonotik, yani hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar olduğunu belirten Jones, “Wuhan’da ortaya çıkan 2019-nCoV, Kasım 2002 ile Temmuz 2003 arasında 774 kişiyi öldüren SARS gibi yarasa kökenli bir virüs. Bu da, SARS için geliştirilen tedavilerin ve aşıların 2019-nCoV özelinde çalışmalara kaynak olabileceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

"2019-nCoV, SARS'ın kılık değiştirmiş bir versiyonu"

Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki bilim insanları, başlangıçta şiddetli pnömoni ya da yaygın bilinen adıyla zatürre semptomları gösteren yedi hastadan alınan virüs örneklerini incelemişti. Hastaların altısı, salgının başladığı yer olarak düşünülen Çin'in Wuhan kentindeki Huanan toptan deniz ürünleri pazarında çalışıyordu. Hastalardan alınan örneklerin yaklaşık yüzde 70'i birbiri ile neredeyse aynıydı ve genetik kodları SARS'a yüzde 79.5 oranında benziyordu. Araştırmacılar ayrıca, 2019-nCoV'un yarasa popülasyonlarındaki diğer corona virüsleri ile yüzde 96 oranında aynı olduğunu buldular.

Şangay Fudan Üniversitesi ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden bilim insanları tarafından yapılan başka bir çalışmada ise 41 yaşındaki bir adam incelendi. Hastadan aldıkları numuneleri analiz eden araştırmacılar, adama enfekte olan virüsün Çin’deki yarasalarda bulunan betacoronavirüs adı verilen SARS benzeri bir corona virüs ile aynı genetik kodları paylaştığını keşfetti.

Bugüne kadar yedi virüs örneğini inceleyen virolog Zheng-Li Shi, hem SARS'ın hem de yeni corona virüsünün, insanların akciğerlerinin derinliklerinde ACE2 adı verilen aynı reseptöre bağlandığına dikkat çekiyor. Shi, SARS ve 2019-nCoV’un insan hücrelerine aynı şekilde bağlanması nedeniyle SARS için geliştirilen tedavilerin Wuhan virüsü için de uygulanabileceğini söylüyor.

İlk vakalar, bir deniz ürünleri pazarında çalışan veya orayı ziyaret eden insanlarla bağlantılıydı. Şüpheler burada yoğunlaşsa da, hastalığın yılan veya yarasa gibi hayvanlardan yayılmış olabileceği belirtiliyor. Ne var ki, virüsün kökeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Virüsün nereden geldiğinden emin olmanın yolu, Huanan deniz ürünleri pazarında satılan hayvanlardan ve bölgedeki yarasalardan DNA örnekleri almaktan geçiyor. Çinli yetkililerin aktardığı bilgilere göre şu ana kadar 20,438 onaylanmış corona virüsü vakası bulunuyor. Enfeksiyondan hayatını kaybedenlerin sayısı ise bugün itibarıyla 425’e yükseldi.