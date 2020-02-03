Çin’in 'Corona Virüsü Hastanesinden' Görüntüler Paylaşıldı

Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyayı tedirgin eden Corona virüsüyle mücadele etmek amacıyla bir hafta önce inşaatına başlanan hastaneden yeni görüntüler paylaşıldı. Virüs tespit edilen kişilerin tedavi edileceği odaların görüntülendiği hastane, bugün itibariyle hizmet vermeye başlıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyadaki herkesin yüreğini ağzına getiren ölümcül Corona virüsü, dünyanın dört bir yanına yayılarak korku salmaya devam ediyor. Resmi kayıtlara göre virüs tespit edilen hasta sayısı 17.489 olarak gözükürken ölüm vakalarının sayısı da gittikçe artış gösteriyor. Geçtiğimiz gün toplam ölüm sayısı 305 olarak açıklanırken bu sayı maalesef 362’yi buldu.

Çin, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek ve ölümlü vakaların önünü kesebilmek için 24 Ocak’ta yeni bir hastanenin inşasına başlamıştı. Bir hafta içerisinde kurulacağı söylenen hastanede 1.500 adet yatak bulunacağı ve yaklaşık 1.400 personelin hizmet vereceği de açıklanmıştı. Hastanenin inşasının başlamasından tam 10 gün sonra, yani bugün, hastane hizmete açıldı ve hastaneden ilk görüntüler de paylaşılmaya başlandı.

Virüs tespit edilen kişilerin kalacağı odalar görüntülendi:

50 bin metrekarelik alanda farklı mesleklerden 7.000 kişilik bir ekiple inşa edilen hastanede 30 yoğun bakım ünitesi olduğu söyleniyor. 1.500 yatak kapasiteli hastanenin açılmasıyla birlikte içerisinden görüntüler de yayınlandı. Virüs tespit edilen hastaların tedavi göreceği odalar da kameralara yansıdı. Görüntülerde en dikkat çeken kısım ise koridorla odalar arasındaki çift katmanlı yapı oldu. Bu şekilde doktorlar, odaya girmeden ve hastalara yaklaşmadan onlarla iletişim kurabilecek ve ilaç desteği yapabilecek.

Normal şartlarda 2 yıl sürüleceği düşünülen ancak yalnızca on günde bitirilen hastanenin yapımında marangoz, tesisatçı, elektrikçi ve çeşitli inşaat işçilerinin katılımıyla 24 saat aralıksız olarak çalışıldı. Bunu yaparken çalışanlar, özel maske ve kıyafetler giyerek virüse karşı önlem aldı. Şu anda Corona virüsü görülen toplamda 17.489 vaka bulunuyor ve bu hastaların tamı tamına 11.177’si şu anda Wuhan’da yaşıyor. Hayatını kaybeden 362 hastanın 350’si de Wuhan’da kayda geçmişti. Bunun yanı sıra neredeyse 18 bin hastadan tedavi edilen sayısının yalnızca 530 olduğu görülüyor.