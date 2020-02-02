Taylandlı Doktorlardan Corona Virüsüne Karşı Yeni İlaç

Taylandlı doktorlar, AIDS ve grip ilaçlarını birlikte uyguladıklarında Corona virüsü bulaşan hastalarda 48 saat içerisinde iyileşmeler tespit ettiler. Bu gelişme, Çin'den yayılan Corona virüsüne bir çözüm getirebilir.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 305 kişinin ölümüne neden olan ölümcül Corona virüsünün tedavisini bulmak için tüm dünyada bilim insanları yoğun bir çaba sarf ediyor. Taylandlı doktorların bulduğu yeni tedavi yöntemiyse hayli ilginç.

Reuters'ın aktardığına göre Taylandlı doktorlar, AIDS ve grip için kullanılan ilaçları Corona virüsü bulaşmış hastalara uygulayarak 48 saat içerisinde büyük ilerlemeler kaydettiler. Bangkok'taki Rajavithi Hastanesi doktorlarına göre hastanede Corona virüsü tanısıyla tedavi gören birçok hastanın durumlarında iyileşmeler görüldü. Bu hastalar arasında 10 gündür kontrol altında tutulan ve Wuhan'dan gelen, Corona virüsü testi pozitif çıkan 70 yaşındaki bir kadın da bulunuyor.

İlaç kokteyli, Corona virüsünün tedavisi değil:

Taylandlı doktorların uyguladığı ilaç tedavisinde, HIV virüsüne karşı kullanılan lopinavir ve ritonavir ile gribe karşı kullanılan oseltamivir hastalara yüksek dozlarda veriliyor. Akciğer uzmanı Dr. Kriangska Atipornwanich, bu yaklaşımın Corona virüsünün tedavisi olmadığını ancak hastaların durumlarını hızla iyileştirdiğini belirtiyor. Doktor, 10 gün boyunca test sonuçları pozitif çıkan bir hastanın, ilaç tedavisinden sonra sonuçlarının negatif hâle geldiğini söylüyor.

Sonuçların iyi göründüğünü söyleyen doktor, bununla birlikte bunun standart tedavi hâline gelebilmesi için daha fazla çalışma yapmaları gerektiğini kaydediyor. Öte yandan Çinli doktorlar da hâlihazırda AIDS ve grip ilaçlarının Corona virüsüyle mücadelede kullanılabilir olduğunu duyurmuşlardı. Taylandlı doktorlar, üç ilacın karışımının tedaviyi daha da geliştirdiğini belirtiyorlar.

Bir başka doktor, iki ayrı hasta üzerinde denenen yeni tedavinin, bir hastada allerjik reaksiyonlara neden olduğunu ancak diğer hastanın sağlığında iyileşme sağladığını belirtiyor. Taylandlı doktorlar, uluslararası çalışmaları takip ettiklerini ancak ilaç dozlarını artırdıklarını kaydediyorlar. Tayland'da şimdiye kadar 19 Corona virüsü vakası tespit edildi. Bu hastalardan 8'i taburcu edilirken 11'inin tedavisi devam ediyor.

Tayland Sağlık Bakanlığı'nın pazartesi günü (yarın) toplanarak yeni tedaviye ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı açıklandı.