Corsair, fiyatlarıyla tüm dünyada gündeme gelecek yeni RAM'ini duyurdu. Yeni RAM serisine Dominator Platinum RGB adı verildi.

Oyun severler için yıllardır ürettiği ekipmanlarla büyük bir kesime kendini sevdiren Corsair, PC oyuncuları için yeni bir RAM serisi duyurdu. 4.800 MHz'e kadar frekans hızı sunabilecek olan yeni RAM'e 'Dominator Platinum RGB' adı verildi.

Dominator Platinum RGB adı verilen bu RAM, daha kararlı çalışması için 10 katmanlı baskılı devre kartlarıyla desteklendi. 3.000 MHz'den 4.800 MHz'e kadar overclock imkanı sunan RAM, devre kartlarının içine gömülü alüminyum ısı yayıcı ve bakır parçalar sayesinde daha iyi bir soğutma vadediyor. RAM'in RGB aydınlatması için ise 12 adet Capellix RGB Led kullanıldı.

Kullanılan Capellix RGB Led, diğer aydınlatma çözümlerine göre daha iyi performans gösteriyor ve daha az güç tüketiyor. Bahsi geçen bu yeni RAM serisi şu an Corsair'in sitesinde erişilebilir durumda. 16 GB (8x2) ve 3.000 MHz'e kadar destekleyen RAM'in güncel fiyatı 850 TL, aynı ürünün 4.800 MHz'lik versiyonu ise 4.600 TL'den satışa sunuldu. Serinin en pahalı RAM'i ise 3.600 MHz'e kadar destekli, 128 GB'lık RAM ve fiyatı da 8.300 TL.

(Ürün fiyatları güncel kur baz alınarak çevrilmiştir.)

Henüz ülkemizde resmi olarak satışa sunulmadığı için ürünlerin net fiyatları hakkında konuşmak zor. Fakat güncel kurdaki fiyatlara yakın fiyatlar görürsek pek ilgi göreceğini sanmıyoruz.