Corsair, Vengeance Serisi Masaüstü Bilgisayarlarını Tanıttı

Corsair yeni Vengeance serisi bilgisayarlarını duyurdu. Çoğu donanımının Corsair etiketine sahip olduğu masaüstü bilgisayarlar, AMD ve Intel’in üst seviye işlemcilerini bünyesinde barındırıyor. Pahalı fiyatlarıyla dikkat çeken bilgisayarlar, resmi internet sitesinde satışa sunuldu.

Birçoğumuzun RAM, bilgisayar kasası, soğutucu ve SSD üreticisi olarak bildiği marka Corsair, kendi masaüstü bilgisayarlarını da üretiyor. Masaüstü bilgisayar üretmek konusunda, zamanında her ne kadar başarılı işlerin altına imza atmış olmasa da markanın bu sefer iddialı geldiğini söyleyebiliriz.

Corsair’ın Vengeance a4100 ve i4200 adındaki iki yeni bilgisayarı, güçlü donanım özellikleriyle birlikte geliyor. Ürün yelpazesi oldukça geniş olan marka, ürettiği bilgisayarın çoğu parçasını bünyesinde bulunan ekipmanlarla sağlıyor.

Yeni Corsair Vengeance, günümüz oyunlarını oynatırken hiç sıkıntı çekmeyecek:

Hangi Vengeance serisi bilgisayarı seçtiğinizin önemi olmaksızın ikisi de beraberinde Hydro Series H60 sıvı soğutma sistemi getirecek. İşlemcinizi serin tutmak için kullanılacak soğutucu, gücünü Corsair RM750 80+ gold sertifikalı kaynaktan alacak. Gerek ekran kartı gerekse işlemcinin tam performansta çalışmasında sorun yaratmayacak güç kaynağı, iCUE 200T RGB temperli cam kasanın altında bulunacak. Tüm bu Corsair ekosistemini tamamlayan son şeyse Corsair’ın RGB kontrolcüsü, iCUE programı olacak.

Bilgisayarın içine gelecek olursak iki model farklı donanımlara sahip. Vengeance a4100, işlemci olarak AMD Ryzen 7 3700X’ten gücünü alıyor. İsteyenlerin cüzi bir miktar vererek Intel i7 tercih edebileceğini ekleyelim. Ekran kartı olarak NVIDIA GeForce RTX 2070 Super barındıran bilgisayar, 16 GB 3.200 MHz’de çalışan Vengeance RBG PRO RAM'lere sahip.

Performans olarak daha fazlasını isteyen kullanıcılar için Vengeance i4200’ü öneririz. Bu canavarın içinde Intel’in amiral gemisi Core i7 10700KF işlemcisi bulunuyor. Tam yükte 5,1 GHz hızlara ulaşan işlemciye, ekran kartı olarak NVIDIA GeForce RTX 2080 Super eşlik ediyor. Bellek olaraksa i4100’deki RAM tercihlerini burada da görüyoruz.

Vengeance i4200, 2.400 dolar (vergiler hariç 16.400 TL) fiyat etiketine sahip. Küçük kardeşi a4100 ise 1.800 dolar (vergiler hariç 12.300 TL) ile satışa sunulmuş durumda.