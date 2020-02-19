Corsair, doğrudan MOBA ve MMORPG oyuncularını hedef alan yeni oyuncu faresi Scimitar RGB Elite’i duyurdu. Yeni fareyle makroları farenin tuşlarına atamak ve oyun içerisinde bu kısayolları kullanmak mümkün olacak.

Bilgisayar oyunculuğunun yolculuğu oldukça maceralı ve iniş-çıkışlarla dolu oldu ancak bugün dünya çapında kabul ve saygı görüyor. Oyunlar ve oyuncu ekipmanları artık başlı başına çok büyük bir pazar ve bu pazarın da kendine has aktörleri var.

Bu aktörlerden biri de Corsair. Uzun zamandır piyasada yer alan marka, özellikle MOBA ve MMORPG oyuncularına hitap eden yeni bir oyuncu faresi tanıttı. Farenin adı ise Scimitar RGB Elite olarak belirtildi.

Sosyal medya üzerinden duyuruldu

Yeni farenin duyurusu Corsair’in sosyal medya hesaplarından yapıldı. Firma yeni oyuncu faresine çok güvendiğini ise verdiği isimle gösterdi. Corsair(Korsan), fareye korsanların silahı olarak bilinen Scimitar (Pala) adını verdi.

Toplamda 17 tuşlu olan farenin yan tarafında, çeşitli 'makro'ların atanabileceği 12 tuşlu bir pad bulunuyor. Buradaki tuşların tasarımı ve üstlerindeki yazılar 1990’lı yılların tuşlu ev telefonlarını andırsa da fare, oyuncuların her tuşu hissedebilmesini ve doğru düğmeyi kullanabilmesini sağlıyor.

Her ne kadar farenin hedefinde MOBA ve devasa çevrimiçi rol yapma oyunları olsa da makro tuşları başka programlar ya da oyunlar için de kullanılabiliyor. Yeni fare ayrıca Corsair’in Key Slider adlı kontrol sistemi ile geliyor. Böylece oyuncular tuş takımını ileri ya da geri hareket ettirebiliyor, 8mm’ye kadar eğebiliyorlar.

Corsair Scimitar RGB Elite’in özellikleri

Scimitar’ın sosyal medya gönderileri ve paylaştığı görseller bize yeni oyuncu faresinin özelliklerini de gösteriyor. Farenin özellikleri şu şekilde:

18.000 DPI optik sensör

1 DPI çözünürlük adımı

17 tuş

50 milyon tıklanma oranı

4 RGB aydınlatma bölgesi

Kişiselleştirilebilir ışıklar

Farenin fiyatı ise 79,99 dolar olarak açıklandı. Farenin tanıtıldığı videoyu ise aşağıda izleyebilirsiniz.