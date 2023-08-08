Oyunda skin'lerin, silahların, karakter modellerinin ve hatta oyun motorunun bile değiştiğini gördük ama bir tek bu olduğu gibi kaldı.

Kimilerimizi küçüklüğünde internet kafelere hapseden Counter-Strike serisi üstümüze o kadar sinmiş hâlde ki adeta oyunla birlikte büyümüş gibiyiz. 1.5 sürümünden Global Offensive oyununa kadar her oyunla ayrı anılar biriktirmişizdir. Bu anılarla birlikte serinin modernleşmesine de tanık olduk.

Counter-Strike: Global Offensive üzerine gelen devasa güncelleme de bu modernleşmenin zirve noktası olarak hafızalara yerleşti. Zira en temeldeki oyun motorundan silah ve karakter modellerine, fiziklere, skin’lere gelen değişiklikler ve bunlara ek olarak oyuna gelen yenilikler, gece yarısı canımıza can katan o bir bardak su gibi hissettirdi. Fakat seride, bunca yıl ve değişiklikten sıyrılarak günümüze hiç ellenmeden gelen bir şey de var.

Oyun bitiminde kazananı belirten spikerimiz uzun zamandır bizimle.

Bu sesi aynı adamdan ilk duyduğumuzda, efsanevi Counter-Strike 1.6 oyununu oynuyorduk. O zamandan bu zamana bu ses dosyalarına hiç dokunulmadı. Ara sıra iki takıma da belirli duyurular yapan bu sesin iki takımdan birinin lideri olduğu düşünülüyor. Söz konusu sesi gerek bomba çözerken/çözüldüğünde gerekse de esir kurtarma görevlerinde duyabiliyoruz.

Peki gerçekte kimdi bu?

Bahsettiğimiz sesin asıl yaratıcısı, Counter-Strike’ın yaratıcılarından Jess Cliffe. Kendisi, oyun geliştirildiği sırada oyunun internet sitesi ve halkla ilişkilerle ilgileniyordu. Bu ikisine ek olarak bazı görüntülerin ve ses efektlerinin yapılmasından da sorumluydu. Bu ses efektlerine, içeriğimizin konusu olan duyurular da dahildi.

Tabii oyun popülerleştikten sonra bildiğimiz üzere Valve tarafından satın alındı. Bu satın alımla birlikte Jess’e ve serinin diğer yaratıcısı Minh Le’ye de Valve’da iş teklif edildi. 2000 yılında bu satın alım gerçekleşti ve Counter-Strike 1.6’dan bu yana biz hep aynı “Terrorists win” ve “Counter-Terrorists win” sesini duyduk.

Muhtemelen duymadığınız bir bilgiyi en sona ekleyelim. Jess, 2 Şubat 2018 tarihinde cinsel istismar suçlamasından tutuklanmıştı. 16 yaşında olduğunu bilmediği bir kızla internet üzerinden tanışan Jess’in başı, bu yüzden büyük belaya girmişti. Fakat farklı kanıtlarla üzerine atılan suçlamaların yanlış olduğunu göstermişti. O zamanlarda internet üzerinden uzun süreli bir ilişki arayan Jess, bu olaylardan sonra internetten tanışanlara yönelik uyarılar yaptı.