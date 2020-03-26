Peugeot CEO'su: Coupe Araçlar Yakında Tarih Olabilir

Artık yollarda çok fazla görmediğimiz coupe araçların son temsilcilerini görüyor olabiliriz. Otomobil üreticilerinin yeni modellerini geliştirmeye ve üretmeye yanaşmadıkları coupe araçlarla ilgili açıklama yapan Peugeot CEO’su Jean-Philippe Imparato, yakın zamanda coupe'ların tamamen yok olacaklarını söyledi.

Otomobil üreticilerinin, piyasaya sürdükleri yeni araçlara bakıldığında coupe modellerin sayısının ciddi anlamda düştüğü görülebilir. Ford Mustang, Chevrolet Corvette gibi bazı tek kapılı araçlar üretilmeye devam ediliyor olsa da listeye yeni modellerin katılmadığı dikkatlerden kaçmıyor.

Peugeot CEO’su Jean-Philippe Imparato, uzak olmayan bir gelecekte coupe araçların büyük bir ihtimalle üretimden tamamen kalkacağını söylüyor. Imparato, Autocar’a verdiği bir röportajda coupe tarzının ölüm nedenini, gelişimlerini finanse etmek için yeterli yatırımın gelmemesi olduğunu söylüyor.

Otomobil üreticileri, coupe modellerine karşı soğuk bir yaklaşım sergilemiyorlar. Hatta Peugeot CEO’su da “Bu arabaları seviyorum” diyor. Ama otomobil sektöründeki çetin rekabette bu sevgi tek başına yeterli olmuyor. Imparato, yeni ortaya çıkan elektrikli araçlardaki otonom sürüş ve 5G bağlantısı gibi teknolojilerin AR-GE maliyetlerini yükselttiğini söylüyor. Imparato, yeni teknolojilerin AR-GE maliyetlerinin önümüzdeki 10 yıl içinde otomobil üreticilerin kaynaklarının büyük bir kısmına mâl olacağını söylüyor.

Coupe araçlar hiçbir zaman çok fazla sayılarda satmadılar. Tüketiciler, bugün olduğu gibi geçmişte de büyük araçlara daha fazla eğilim gösterdiler. Ancak son dönemde trend sedan modellerden de çıkıp SUV modellerine kaymış durumda. Böyle bir ortamda coupe modellerine ilginin daha da düştüğünü söylemek mümkün.

Yine de durum coupe araçlar için hala tam olarak bir felaket değil. Büyük araçlara olan tüketici eğilimi aslında günümüzde devam eden bir modanın sonucu. Böyle trendler zaman için azalarak sona erebilir. Dolayısı ile coupe modelleri bir gün yeniden yükselişe de geçebilir.

Geçen yılın sonlarına doğru General Motors’un tasarım yöneticisi Michael Simcoe, insanların başkalarını kıskandıracak tasarımda otomobiller istediklerini söyledi. Şu an için SUV gibi büyük araçlar bu tarife uyuyor. Ama ilgi çekici tasarımı olan coupe'ların geliştirilmesi ve piyasaya sunulması insanların dikkatini çekerek yeni bir trendin başlamasına neden olabilir.