Binance ve Huobi gibi büyük borsalarda da listelenen bir altcoin olan Cover, siber saldırı kurbanı oldu. Saldırıdan sonraki bir saat içinde yüzde 78 değer kaybeden kripto para birimi, Bitcoin ve türevlerinin en sert yüzünü bir kez daha göstermiş oldu. Saldırının, bilgisayar korsanına en az 3,2 milyon dolar kazandırdığı ifade ediliyor.

Son yılların en popüler yatırım araçlarından bir tanesi olan kripto paralar, sert yüzünü bir kez daha gösterdi. Cover olarak bilinen bir altcoin, sadece 1 saat gibi kısa bir süre içerisinde yüzde 78 değer kaybetti. Cover yatırımcılarını büyük zarar uğratan olay sonrasında Binance ve Huobi gibi Cover'ı listeleyen borsalar, bu altcoinle yapılacak işlemlerin tümünün durdurulduğunu açıkladı.

Aslına bakacak olursak her yatırım, yükseliş ve düşüşe açıktır. Ancak söz konusu yatırım aracı kripto para birimleri olduğunda, her an her şey olabiliyor. Yatırımcıları derinden etkileyen bu tür olaylarsa genelde bilgisayar korsanları nedeniyle gerçekleşiyor. Cover'daki rekor hızda düşüşün nedeni de bir bilgisayar korsanıydı. İddialara göre Cover'a düzenlenen bir siber saldırı, bu altcoinin bir saat gibi bir sürede yüzde 78 değer kaybetmesine yol açtı.

Cover'ın toplam düşüşü yüzde 96 seviyelerinde

Coinmarketcap isimli platformdan yaptığımız son kontrollerde, sert düşüşün ardından ufak bir toparlama yapan Cover'ın, olayın duyulmaya devam etmesi üzerine daha da değer kaybettiğini görüyoruz. Bu bağlamda Cover, öğlen saatlerinden sonra toplamda yüzde 96 seviyesinde değer kaybetti. Ülkemizde bilindik bir kripto para yatırım fenomeni olan "Richard Sorge", yaşanan olayın "stop" koymanın önemini gözler önüne serdiğini söyledi.

Not: Stop koymak, sadece kripto para borsaların olan bir durum değil. Bugün dolar yatırımı yaparken de kullanılabilen stop noktaları, o aracın belirli bir fiyata düştüğü anda satılmasını sağlıyor. Yani bir saatte yüzde 78'lik düşüş yaşanması, stop koymuş bir yatırımcıyı o kadar da etkilemedi.

İddialara göre bir bilgisayar korsanı, Cover Protocol'ü ele geçirdikten sonra stake işlemi başlattı. Yani ödül elde etmek isteyen bilgisayar korsanı, Cover'ları kilitledi. Kendi karını aldıktan sonra ardına bile bakmayan bilgisayar korsanı, sayısız kullanıcının ciddi anlamda zarar etmesine yol açtı. İddialara göre bilgisayar korsanı, bu saldırıdan en az, 3,2 milyon dolar kazandı.