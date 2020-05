COVID-19 Aşısı Geliştirilemezse İnsanlığı Neler Bekliyor?

İlk kez Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmasına rağmen, kaynağı hala kesin olarak belirlenemeyen yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisi, dünyanın dört bir yanında hayatları karartmaya devam ediyor. Gözler, hastalığa karşı geliştirilecek aşı da olsa da uzmanlar, A ve B planlarına ihtiyacımız olduğuna dikkat çekiyor.

Sağlık otoritelerinin aktardığı son verilere göre, dünya genelinde onaylanmış COVID-19 vakası 3,5 milyonu geçmiş durumda. İyileşen kişi sayısı son 24 saatte 34 binden fazla artsa da, şu ana kadar kaybedilen 247.491 insana her geçen gün binlercesi eklenmeye devam ediyor.

COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünün genom haritasını çıkaran bilim insanları, enfeksiyonu sona erdirecek etkin bir aşı geliştirmek için gece gündüz çalışıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre şu an itibarıyla dünya çapında geliştirilmekte olan 70 farklı COVID-19 aşısı bulunuyor. Fakat pek çok uzman, şu an bir aşı bulunsa dahi tüm protokolleri karşılamasının 12 ila 18 ay sürebileceğine dikkat çekiyor.

Oxford Üniversitesi'nden aşı bilimi profesörü Sarah Gilbert, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının yüzde 80 ihtimalle eylül ayında hazır olacağını söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump da dün benzer çizgide bir açıklama yapmış ve aşının 2020 bitmeden kullanıma sunulacağını ifade etmişti.

Peki, bu senaryolar gerçek olmaz ve aşı geliştirilemezse ne olacak? Imperial College London'dan küresel sağlık profesörü ve Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 özel temsilcisi Dr. David Nabarro, CNN kanalına verdiği demeçte, "Tüm toplumların, kendilerini koronavirüsün sürekli bir tehdit olmasına karşı korunaklı bir pozisyona sokması gerekli" diyor.

Houston'daki Baylor College of Medicine'dan Dr. Peter Hotez ise hiçbir aşı için 1 yıl ile 18 ay arasında bir tarih belirlemediklerini söylüyor ve ekliyor: “Bu imkansız olduğu anlamına gelmiyor ancak gerçekleşirse kahramanca bir başarı olacak. A ve B planlarına ihtiyacımız var"

Daha önce, 2002-2003 yılları arasında etkin olan SARS salgını için aşı çalışmalarına katılan Dr. Hotez, geliştirilecek aşının gerçekten işe yarayacağının ve güvenli olduğunun kanıtlanmasının çok zorlu bir süreç olduğunu belirtiyor. O halde birkaç paragraf önce sorduğumuz soruya geri dönelim: Aşı bulunamazsa ne olacak?

Nottingham Üniversitesi'nin Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi Bölümü'nden Emeritus Profesör Keith Neal, uygulanan tecritin ekonomik ve siyasal açıdan sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak, ülkelerin şu anda yaşanan olağanüstü durumdan yavaşça çıkmak zorunda kalacağını söylüyor.

Dr. Hotez ise şöyle diyor: "Temas izleme, işyerinde teşhis, belirtilerin gözlenmesi ve yeniden fiziksel mesafe uygulanıp uygulanmayacağı konusunda erken iletişimi içeren bir halk sağlığı sistemine sahip olmak kesinlikle kritik olacak. Bu yapılabilir ancak karmaşık ve bunu daha önce yapmamıştık”

COVID-19’a karşı bir aşının geliştirileceği konusunda umutlu olduğunu söyleyen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Paul Offit ise bu alandaki araştırmalara çok fazla insan ve para yatırımı yapıldığına dikkat çekiyor. Buna karşın, aşının hemen geliştirilebileceğine ihtimal vermeyen Offit, “Eğer 18 ayda bir aşı bulabilirsek gerçekten çok şaşıracağım" diyor.