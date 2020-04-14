COVID-19 Aşısı Denenen İlk İnsan Başından Geçenleri Anlattı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19’a karşı geliştirilen aşının denendiği ilk insan olan 44 yaşındaki Jennifer Haller, başından geçenleri anlattı. Haller, ikinci gün kolunda meydana gelen ağrı dışında hiçbir şikayet yaşamadığını söyledi.

Çin’in 11 milyon nüfuslu Wuhan kentinde bulunan bir canlı hayvan pazarından çıktığı düşünülen yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, insanlığın karşılaştığı en büyük problemlerden biri olmayı sürdürüyor. Bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ederken, dünya genelinde onaylanmış vaka sayısı 2 milyona merdiven dayamış durumda. Ölü sayısı ise son 24 saatte 5,471 artışla 119,686'ya yükseldi.

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, COVID-19’a karşı etkin bir aşı bulabilmek için çalışıyor. Virüsün genom yapısını çıkartan, hatta zayıf noktasını dahi saptayan araştırmacılar, elde ettikleri önemli ipuçlarına rağmen ölümcül enfeksiyonun tedavisini henüz bulabilmiş değil.

44 yaşındaki Jennifer Haller, koronavirüse karşı geliştirilen aşının denendiği ilk insan olmuştu

Daha önce yaptığımız haberde, ABD merkezli kar amacı gütmeyen bir sağlık organizasyonu olan Kaiser Permanente’nin Seattle'daki araştırma kliniğinin, COVID-19’a yönelik olarak geliştirilecek aşıların deneyleri için gönüllü denekler aradığını sizlerle paylaşmıştık. O aşının denendiği ilk insan olan 44 yaşındaki Jennifer Haller, yaşadığı deneyimleri İngiliz The Telegraph gazetesine anlattı.

Koronavirüse karşı geliştirilecek aşı ile ilgili gönüllü arandığını Facebook’ta gördüğünü söyleyen Haller, “benim de bir katkım olmalı” düşüncesinden yola çıkarak gönüllü ilaç denekliği için başvuru yaptığını belirtti. Kararının ardından eşi ve çocukları başta olmak üzere yakın çevresinden bazı tepkiler aldığını ifade eden Haller, “Evet bir çok risk var ama ben son derece pozitif bir insanım ve riskleri gözardı etmek için elimden geleni yaptım” dedi.

İki çocuk annesi Haller, aşı çalışmasına katkıda bulunmaktan gurur duyduğunu söylüyor

Aşının yapıldığı ilk gün biraz ateşinin yükseldiğini, ikinci gün ise kolunda hafif bir ağrı hissettiğini dile getiren 44 yaşındaki Amerikalı kadın, bunun dışında hiçbir şikayet yaşamadığını ifade etti. Toplumun COVID-19 ile ilgili bilimsel araştırmalara yardım etmesi gerektiğini belirten Haller, aşının bulunacağına dair güveninin tam olduğunu söyledi.

Çalışma kapsamında, klinik ortamda gönüllü ilaç denekliği yapmak isteyen 18-55 yaş grubundaki toplam 45 sağlıklı kişi, rastgele üç gruba ayrılıyor ve her birine deneysel aşının farklı bir dozu veriliyor. Katılımcılar, 14 aylık süre zarfında 11 kez aşılanmaları halinde toplamda 1.100 dolar kazanacaklar.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, şu anda dünyanın farklı yerlerinde 70 farklı aşı çalışması var

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre şu an itibarıyla dünya çapında geliştirilmekte olan 70 farklı COVID-19 aşısı bulunuyor. Oxford Üniversitesi'nden aşı bilimi profesörü Sarah Gilbert, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı geliştirilen aşının yüzde 80 ihtimalle eylül ayında hazır olacağını söylemişti.