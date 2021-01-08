COVID-19'un Beyne Verdiği Hasarı Gösteren Otopsi Sonucu

COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden 19 kişinin beyni üzerinde yapılan bir çalışma, hastalığın neden olduğu nörolojik semptomlara açıklama getirmeyi vadediyor. Çalışmaya göre COVID-19, mini beyin kanamalarına neden oluyor.

SARS-COV-2 virüsünün neden olduğu COVID-19 hastalığının insan vücudunda sıradan bir hastalıktan çok daha ağır etkiler bıraktığı artık herkesin malumu. Ancak ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde (NIH) gerçekleştirilen yeni bir çalışma, insanlara sandığımızdan daha büyük etkileri olabileceğini ortaya koyuyor.

COVID-19’un solunum sistemine zarar verdiği, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına yol açtığı, kalpte hasara ve kan pıhtılaşmasına neden olabildiği pandemi başladığından bu yana biliniyor. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenler üzerinde gerçekleştirilen yeni bir otopsi çalışması, bazı hastalardaki baş ağrısı, hafıza kaybı, baş dönmesi, halsizlik, halüsinasyon, şiddetli nöbetler ve felç gibi gibi nörolojik semptomları açıklamaya yardımcı olabilecek veriler ortaya çıkardı.

Bazı COVID-19 hastaları, mini beyin kanamaları yaşıyorlar

Bazı tahminlere göre hastaneye kaldırılan COVID-19 hastalarının neredeyse yüzde 50’si, yemek hazırlamak gibi günlük aktiviteleri bile gerçekleştiremeyecek kadar ağır nörolojik semptomlar geçiriyor. NIH klinik müdürü Avindra Nath, çalışma öncesinde nörolojik semptomlara oksijen eksikliğinin neden olduğunu düşündüklerini ifade ederken; otopsi sonucunda pek çok noktada beyin hasarı olduğunu gördüklerini belirtiyor.

Doktor Myoung-Hwa Lee ve Avindra Nath, söz konusu çalışma dahilinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden 19 kişinin beynini yakından inceledi. Söz konusu kişilerin yaşları 5 ile 73 arasında değişiyordu ve çoğu, diyabet ya da kardiyovasküler hastalıkları olan “yüksek risk grubundaki” kişilerdi. Lee, MRI mikroskobu ile beyin anormallikleri olan 10 hastayı belirlerken; bu hastaların beyni yakından incelendiğinde hiperintensiteler ve fibrinojen sızıntısı keşfedildi.

COVID-19’un neden olduğu güçlü bağışıklık tepkisi, beyne virüsün kendisinden daha fazla zarar veriyor olabilir

Bilim insanlarının tespitine göre COVID-19 nedeniyle beyninde hasar oluşan hastalar, mini beyin kanamaları yaşıyorlardı. Dahası, yapılan açıklamalara göre nörolojik semptomlar gösteren COVID-19 hastaları yalnızca durumu yoğun bakıma yatacak kadar ağır olan ya da yüksek risk grubundaki kişiler değil. Herhangi bir hastalığı olmayan ve yüksek risk grubunda yer almayan genç ve sağlıklı bireyler de COVID-19’a yakalandıklarında nörolojik semptomlar gösterebiliyorlar.

İlginç olan ise; Dr. Lee ve ekibinin çalışmalar sırasında beyinde SARS-COV-2’ye dair hiçbir iz bulamamış olması. Yine de çalışmanın raporlarında hastalar öldükten sonra beyindeki SARS-COV-2’nin temizlenmiş olabileceği ya da virüsün testlerde tespit edilemeyecek kadar az bulunma ihtimali de bulunuyor.

Avindra Nath, çalışmalarının önemli bulgular ortaya çıkardığını ifade ederken; buna karşın küçük bir örneklem üzerinde gerçekleştiğinden kesin bir sonuç ortaya koyamayacağını dile getiriyor. Çalışmayla ilgili paylaşılan rapora göre bulgular, beyne COVID-19’dan çok COVID-19’un neden olduğu güçlü bağışıklık tepkisinin zarar verdiğini öne süren önceki raporları destekliyor. Dr. Nath son olarak, gelecekte COVID-19’un beynin kan damarlarına nasıl zarar verdiğini incelemeyi planladıklarını ifade etti.