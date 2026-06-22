Renault Boreal, markanın yeni SUV atağında dikkat çeken modellerden biri olarak öne çıkıyor. Tasarımından motor seçeneklerine, konforundan fiyatına kadar Renault Boreal hakkında merak edilen tüm detaylara yakından baktık.

SUV pazarındaki rekabet her geçen gün artarken Renault da Boreal modeliyle iddialı bir alternatif sunmuş durumda. Aracı yakından inceleme ve deneyimleme fırsatı bulduk. İlk izlenimlerimiz, modern tasarımı, geniş yaşam alanı ve zengin donanımıyla özellikle aile kullanımını hedefleyen bir SUV olduğu yönünde.

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Peki Renault Boreal beklentileri karşılayabilecek bir model mi? Tasarımından iç mekânına, sürüş karakterinden motor performansına ve yakıt tüketimine kadar aracı deneyimleyerek edindiğimiz izlenimleri bu içerikte detaylı şekilde ele alıyoruz.

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Renault Boreal'in tasarımıyla başlayalım:

Renault Boreal'e ilk bakıldığında en dikkat çeken noktalardan biri ön tasarımı oluyor. Keskin hatlara sahip far tasarımı, geniş ön ızgara ve güçlü tampon detayları araca oldukça modern ve dikkat çekici bir görünüm kazandırıyor. Özellikle ön tarafta kullanılan çizgiler, Boreal'e olduğundan daha büyük ve daha premium bir SUV havası katıyor. Yolda karşıdan bakıldığında güçlü bir duruş sergilediğini söylemek mümkün.

Yan profilde geniş çamurluklar, büyük jant seçenekleri ve tavana doğru hafif eğimli çizgiler SUV karakterini ön plana çıkarıyor. Siyah plastik korumalar ve kontrast renkli tavan seçenekleri modele daha dinamik bir hava katarken, gizli arka kapı kolları ve krom detaylar modern tasarım anlayışını tamamlıyor. Yaklaşık 4,5 metreyi aşan gövde uzunluğu sayesinde Boreal, kompakt SUV ile orta sınıf SUV arasında konumlanan heybetli bir görünüm sunuyor.

Arka bölümde ise günümüzde birçok yeni modelde gördüğümüz keskin ve agresif çizgiler yerine daha tok ve küt bir tasarım anlayışı tercih edilmiş. İnce stop tasarımı modern görünümü desteklese de, genel hatlarıyla arka tarafta daha sağlam ve oturaklı bir duruş hissediliyor.

Gelelim iç mekana.

Renault Boreal'in kabinine geçtiğinizde ilk dikkat çeken noktalardan biri ferah atmosfer oluyor. Özellikle üst donanım seviyelerinde kullanılan yumuşak dokulu malzemeler ve kaplamalar, sınıfına yakışan kaliteli bir his yaratıyor. Ancak giriş seviyelerine inildiğinde bu premium hava yerini daha sert plastik yüzeylere bırakıyor. Bu durum günlük kullanımda büyük bir sorun yaratmasa da, üst paketlerle arasındaki kalite farkı hissediliyor.

Teknoloji tarafında ise Renault iyi bir iş çıkarmış. Dijital gösterge paneli ve OpenR Link multimedya sistemi oldukça akıcı çalışıyor. Menü geçişleri ve ekran animasyonları hızlı, sistem komutlara gecikmeden cevap veriyor. Günümüzde birçok otomobilde karşılaşılan takılma veya yavaşlık hissi Boreal'de kendini göstermiyor. Bu da günlük kullanımda oldukça modern bir deneyim sunuyor.

Direksiyon tasarımında ise daha güncel bir dokunuş görmek isterdik. Özellikle yeni Clio'da kullanılan direksiyon tasarımı, Boreal'in modern kabinine daha fazla yakışabilirmiş. Mevcut direksiyon kullanışlı ve ergonomik olsa da, tasarım anlamında yeni nesil Renault modellerindeki kadar iddialı hissettirmiyor.

Koltuklar ise Boreal'in güçlü olduğu noktalardan biri.

Hem oturma alanı hem de yan destekleri sayesinde vücudu güzel sarıyor ve uzun süreli kullanımlarda konforlu hissettiriyor. Ancak test aracındaki beyaz döşeme seçeneği herkesin zevkine hitap etmeyebilir. Açık renkli iç mekân ferahlık hissini artırsa da, daha koyu renk tercih eden kullanıcılar için farklı döşeme alternatiflerinin sunulması çok daha iyi olabilirdi.

Boreal, geniş yaşam alanının yanı sıra sunduğu 586 litrelik bagaj hacmiyle de aile kullanımına hitap eden iddialı SUV modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Arka koltuklar yatırıldığında ise yükleme alanı önemli ölçüde genişleyerek 1.770 litreye kadar ulaşıyor.

Konfor ile yol tutuş dengelenmiş.

Renault Boreal'in sürüş karakteri genel olarak dengeli olsa da, ilk beklentimiz biraz daha konfor odaklı bir yapı yönündeydi. Özellikle üst donanım seviyesindeki büyük jant ve düşük yanaklı lastik kombinasyonunun da etkisiyle, araç beklediğimizden bir miktar daha sert hissettiriyor. Buna rağmen yüksek hızlarda gövde hareketleri iyi kontrol ediliyor ve araç yolda güven veren bir karakter ortaya koyuyor. Yani Renault, Boreal'de tamamen yumuşak bir SUV yerine, konfor ile yol tutuş arasında bir denge kurmaya çalışmış.

1.3 litrelik, 145 beygir güç üreten TCe motor ve EDC şanzıman

Kaputun altında yer alan 1.3 litrelik turbo beslemeli dört silindirli TCe motor, 145 beygir güç ve 245 Nm tork üretiyor. Bu motor, 6 ileri ıslak tip çift kavramalı EDC şanzımanla eşleştirilmiş durumda. Direksiyon başına geçtiğinizde de Boreal olduğundan daha güçlü hissettiren bir karakter ortaya koyuyor. Özellikle gaz pedalına ilk dokunduğunuz anda herhangi bir gecikme veya boşluk hissiyle karşılaşmıyorsunuz. Gaz tepkileri canlı ve istekli. Ara hızlanmalarda ve şehir içi kullanımda motorun gücü kendini hissettiriyor. Motorun karakteri de sürüş deneyimine katkı sağlıyor. Devir yükseldikçe gelen motor sesi rahatsız edici olmaktan uzak, aksine kulağa hoş gelen ve güçlü bir otomobil kullandığınızı hissettiren bir tona sahip.

Islak tip çift kavramalı EDC şanzıman vites geçişlerini büyük ölçüde hissettirmeden gerçekleştiriyor. Vites geçişleri sarsıntısız ve akıcı. Çift kavramalı yapının avantajı burada kendini net şekilde hissettiriyor.

Fabrika verilerine göre karma tüketim yaklaşık 6,6 litre/100 km seviyesinde açıklanıyor.

Tabii ki yoğun şehir içi trafikte ve performanslı kullanımlarda bu değerlerin üzerine çıkmak mümkün. Ancak genel karakterine baktığımızda Boreal, performans ve yakıt ekonomisi arasında güzel bir denge yakalamış gibi görünüyor. Bizim beklentimiz karma kullanımda 7-8 litre bandında bir tüketim olacağı yönünde. Şehir içinde kullanım tarzına ve trafik yoğunluğuna göre bu değer 8-9,5 litre seviyelerine çıkabilir.

Renault Boreal fiyatları:

Paket-Donanım Fiyat evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.194.000 ₺ techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.269.000 ₺ iconic Turbo TCe EDC 145 hp 2.860.000 ₺

Sonuç: Renault Boreal alınır mı?

Renault Boreal, segmentine göre rekabetçi fiyatı, zengin donanım seviyesi ve geniş iç hacmiyle oldukça iddialı bir SUV olmuş. Özellikle aile kullanımı için sunduğu ferah yaşam alanı ve büyük bagaj hacmi, Türkiye'deki kullanıcı beklentilerine hitap ediyor. Güçlü hissettiren motoru ve başarılı şanzımanı da günlük kullanımı keyifli hale getiriyor.

Elbette Renault'un kendi ürün gamında Austral de önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ancak Boreal'in Türkiye'de üretilmesi, ÖTV muafiyetinden yararlanabilmesi ve daha ulaşılabilir fiyatıyla birçok kullanıcı için daha mantıklı bir seçenek durumunda.

Genel olarak baktığımızda Renault Boreal, fiyat-performans odaklı, geniş ailelere hitap eden ve her alanda dengeli bir paket sunan başarılı bir SUV olmuş. Aracı inceleme fırsatı sundukları için Denizli Renault-Dacia Bayii Sadık Otomotiv ve Deniz Bey'e çok teşekkür ederiz.