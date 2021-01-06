EMA, Moderna'nın Koronavirüs Aşısını Tavsiye Etti

Avrupa İlaç Ajansı, yaptığı açıklama ile Moderna'nın koronavirüs aşısı için tavsiye kararı aldıklarını açıkladı. Aşı, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanır onaylanmaz aşılama çalışmaları başlayabilecek.

Avrupa İlaç Ajansı, resmi internet sitesinden yapmış olduğu duyuru ile Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı için 18 yaş ve üzerindeki kişilere uygulanmak üzere koşullu pazarlama izni verilmesi yönünde tavsiyede bulunduklarını açıkladı. Yapılan açıklamada Moderna’nın geliştirmiş olduğu aşının yüzde 94,1 etkili olduğu ifade edilirken; 28 gün arayla iki doz şeklinde uygulanacağı bildirildi.

Avrupa İlaç Ajansının (EMA) söz konusu tavsiye kararından sonra AB Komisyonunun onayı tasdik etmesi bekleniyor. EMA’nın kararı sonrası Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “EMA, Moderna aşısının güvenli ve etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu. Şimdi aşıyı onaylamak ve AB'de kullanılabilir hale getirmek için hızlı biçimde çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu, Moderna aşısı için 160 milyon dozluk anlaşma imzalamıştı

Moderna tarafından geliştirilen aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının ardından EMA’nın koşullu pazarlama izni verdiği ikinci koronavirüs aşısı olurken; ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna'nın koronavirüs aşısına 19 Aralık itibarıyla resmen onay vermişti. BioNTech-Pfizer aşısının 21 Aralık'ta onay almasının ardından 27 Aralık’ta Avrupa genelinde aşılama çalışmaları başlamıştı. Moderna’nın da onay almasından sonra benzer bir sürecin başlaması bekleniyor.

Avrupa Birliği, çeşitli opsiyonlar ile birlikte BioNTech-Pfizer ile 300 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson ile 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı için anlaşma imzalamıştı. Bununla birlikte EMA’nın son açıklamasının hemen ardından Almanya, Moderna’dan 50 milyon doz aşı alacaklarını açıkladı.

Moderna'nın koronavirüs aşısı, Avrupa'nın aldığı en pahalı koronavirüs aşısı olacak

Avrupa İlaç Ajansı’nın paylaşmış olduğu açıklamalara göre Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının yan etkileri arasında yorgunluk, titreme, ateş, kol altında şişmiş veya hassas lenf düğümleri, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, bulantı ve kusma bulunuyor.

Aslına bakacak olursak Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı da Pfizer-BioNTech'in aşısı gibi RNA teknolojisini kullanıyor. Bununla birlikte Moderna’nın geliştirmiş olduğu aşı -70 yerine -20 derece sıcaklıkta saklanabiliyor ve çözüldükten sonra da 5 gün yerine 30 gün boyunca buzdolabında korunabiliyor. Buna karşın Moderna’nın aşısı, Avrupa Birliği’nin almış olduğu en pahalı koronavirüs aşısı olacak.Pfizer-BioNTech’in aşısına 12 euro ödeyen AB, Moderna’ya ise doz başına 18 euro ödeme yapacak.