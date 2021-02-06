Ülkelerin COVID-19 Döneminde Halka Destek ve Yardım Oranları

DİSK-AR tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre Türkiye, COVID-19 döneminde vatandaşa dönük harcamada son sırada bulunuyor. Türkiye'de bu oran %11 seviyesindeyken hemen önümüzdeki İtalya'da %16 seviyesinde gerçekleştiği görülüyor.

Dünya genelinde 105 milyondan fazla insana bulaşan ve 2,3 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, halen tam anlamıyla mağlup edilebilmiş değil. Dünya genelindeki vaka sayılarında genel olarak bir düşüş görülse de halen dalgalı bir seyir söz konusu.

Tabii bir senedir dünya genelinde koronavirüse karşı çeşitli önlemler alınıyor. Bu önlemler arasında tam kapsamlı ya da yarı zamanlı kısıtlamalar, sokağa çıkma yasakları, toplu buluşulan mekanların kapatılması gibi birçok önlem bulunuyor. Tüm bu kısıtlamalar, doğal olarak işletmeleri ve vatandaşları maddi olarak zor duruma sokuyor.

Ekonomik destekler arasında vatandaşa desteğin oranı düşük

DİSK-AR tarafından yapılan ve DİSK'in internet sitesinden yayınlanan araştırmaya göre, COVID-19 salgını döneminde yapılan nakit harcamaların toplam ekonomik ve parasal desteklere oranı Türkiye'de %11 seviyesinde bulunuyor. Türkiye, araştırmaya dâhil edilen 33 ülke arasında son sırada bulunuyor.

Araştırmaya göre bu dönemde Türkiye'de sağlanan toplam ekonomik desteklerin %89'luk kısmı işletmelere, şirketlere ve bankalara sağlanan kolaylıklar ve desteklerden oluşuyor. Ayrıca sağlık harcamaları ve sağlık dışı nakit harcamaların GSYH'ya oranında Türkiye, %1,1 ile yine sonlarda geliyor. Bu oranı Türkiye'den daha düşük olan tek bir ülke bulunuyor: Meksika.

Ayrıca yine yapılan araştırmaya göre Türkiye, toplamda 8 milyar dolar nakit harcama ve gelir desteği sunarken 64 milyar dolar kredi, borç ve garanti desteği sundu. Nakit harcama ve gelir desteğinin GSYH'ye oranı %1,1 olurken kredi, borç ve garanti desteklerinde bu oran %9 seviyesinde gerçekleşti.

Bu desteklere dünya genelinde bakıldığında 7,8 trilyon dolar nakit harcama ve gelir desteği verildiği, 6 trilyon dolar kredi, borç ve garanti desteği sunulduğu ifade ediliyor. DİSK-AR tarafından gerçekleştirilen araştırmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.