COVID-19 Pozitif veya Temaslı Öğrenciler Yok Yazılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre COVID-19 hastası veya temaslı öğrenciler, e-Nabız sisteminden alacakları belgeyi okula sundukları sürece mazeretli sayılacaklar.

Yaklaşık bir buçuk yıllık bir aranın ardından okullar 6 Eylül'de açıldı ve öğrenciler, özledikleri sınıflarına geri döndüler. Aşılanma oranlarının gittikçe artmasıyla birlikte verilen bu kararın ardından Milli Eğitim Bakanlığı, kriz anlarında neler yapılacağını açıklamaya başladı.

MEB'n yapmış olduğu açıklamaya göre COVID-19 testi pozitif çıkan veya COVID-19 virüsü olan biriyle yakın temasta bulunan öğrenciler, e-Nabız sisteminden aldıkları belgeyi okuduğu okuduğu okula bildirdiği sürece mazeretli sayılacak.

Gerekli görülen öğrencilerin sınavları da ertelenecek

COVID-19 pozitif ya da temaslı belgesi alan öğrencilerin okula gidemediği günler, devamsızlıktan sayılmayacak. Öğrenciler, okula devam edemediği günlerde işlenen dersler hakkında bilgilendirilecek ve bu dersleri tıpkı uzaktan eğitim döneminde olduğu gibi TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr üzerinden takip edebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, aynı durumun sınavlar için de geçerli olacağını belirtti. Yapılan açıklamada salgın tedbiri kapsamında kronik hastalığı bulunan, temaslı ya da COVID-19'lu öğrencilerin sınavlarının ertelenceği, yeni sınav tarihlerinin okul yönetmeliği tarafından belirleneceği detayları yer aldı.