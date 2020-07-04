Rus viroloji uzmanı Prof. Dr. Anatoliy Altşteyn’e göre yeni tip koronavirüsün saldırganlığı en erken bir yıl sonra düşüşe geçecek. Altşteyn’in açıklamalarına göre hastalık giderek hafifleyecek.

Rus viroloji uzmanı Prof. Dr. Anatoliy Altşteyn, kendi ülkesinin basınına yeni tip koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. SARS-CoV-2 virüsünün saldırganlığının azalması için en az 2 yıl geçmesi gerektiğini belirten bilim insanı, salgının gidişatı hakkında da açıklamalar yaptı.

Virüsün bir ila üç yıl arası bir sürede saldırganlığı azaltacağını belirten bilim insanı, virüsün zaman içerisinde daha az ölümcül ve daha az ciddi bir hale geleceğini de ifade etti. Böylece virüs de kendi yayılma şansını arttıracak.

“Virüs giderek hafifleyecek”

Virüsün insanlar arasında yayılırken adaptasyonunun arttığını söyleyen araştırmacı, böylece virüsün taşıyıcısını öldürmemeyi öğrendiğini söyledi. Teknik olarak hastalık hastayı ne kadar ağır ve hızlı öldürürse kendi yaşamını da o kadar hızlı şekilde sonlandırmış oluyor.

1930’lu ve 1940’lı yıllarda enfeksiyon hastalıklarının evrimini inceleyen bilim insanlarının, hastalıkların yalnızca ilk zamanlarda ağır geçtiğini ve daha sonra hastalık şiddetinin giderek hafiflediğini ifade etmişti.

Profesör doktor açıklamasında “Corona virüsleri prensip olarak vücutlara yumuşak davranmaya, yani çok fazla zarar vermeden onların imkanlarından çoğalmaya ve yaşamaya adapte olmuş durumdalar.” açıklamasında bulunmuştu.

SARS-CoV-2 diğer corona virüslerden farklı

Prof. Altşteyn, yeni tip koronavirüsün de benzer bir yol izleyeceğini umduğunu söylerken, hastalığın sahip olduğu yüksek insidans oranı ile türdeşlerinden farklı olduğunu da sözlerine ekledi. Yani hastalık kolay ve hızlı bulaşma özelliğine sahip.

Görünüşe göre daha uzunca bir süre koronavirüs hayatımızda olacak ve hastalık bir risk olmaktan çıkana kadar maske, sosyal mesafe gibi önlemler hayatımızın bir parçası olarak kalacak. Bu süreçte kendimizi ve sevdiklerimizi korumaksa en çok bize düşecek. Bu nedenle maske, hijyen ve sosyal mesafe üçlüsünü unutmamamız gerekiyor.