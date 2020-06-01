Türk teknoloji şirketi Thread in Motion, yeni akıllı bilekliği Skadi ile fark yaratmayı hedefliyor. Şirketin iş güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirdiği akıllı bileklik, en önemli koronavirüs önlemlerinden 1,5 metrelik sosyal mesafeyi sürekli kontrol ediyor ve kullanıcıyı uyarıyor.

Giyilebilir teknolojik ürün kullanımının yaygınlaştığı şu günlerde, Türk teknoloji şirketleri de sektörün içerisinde yavaş yavaş boy göstermeye başladılar. Bu bağlamda ülkemizde verdiği hizmetin yanı sıra 8 farklı ülkeye de ihracat yapan Thread in Motion, yeni akıllı bilekliği "Skadi"yi tüketicilerin beğenisine sundu. Şirket, yeni akıllı bilekliğini yıl sonuna kadar 50 ülkeye ihraç etmeyi hedefliyor.

Skadi, bugün piyasada olan akıllı bilekliklerden biraz farklı. Thread in Motion, yeni akıllı bilekliğini son dönemlerin bir numaralı gündem maddesi olan koronavirüs salgınına karşı önemli bir özellikle donatmış. Bu akıllı bileklik, sosyal mesafenin korunabilmesi için 1.5 metrelik mesafeyi sürekli olarak tarıyor. Bu sayede sosyal mesafenin korunması, günün yoğunluğu içerisinde unutulsa da Skadi sayesinde hatırlanıyor.

Skadi, koronavirüs günlerinin vazgeçilmezi olabilir

Skad, bir plazada ya da küçük bir ofiste çalışan kişilerin yeni normale alışmalarını hızlandırmayı vadediyor. Bu akıllı bileklikte yer alan anında geri bildirim özelliği, sosyal mesafenin ihlal edilmesi durumunda kullanıcının anında uyarılmasını sağlıyor. Bu sayede, insanların koronavirüs sonrası yeni normale alıştırılması amaçlanıyor.

Skadi'nin sahip olduğu tek yetenek sosyal mesafe takibi yapmak değil. Bu akıllı bileklik, çalışanların tüm güvenlik durumlarını da göz önünde bulunduruyor. Mesela bu akıllı bilekliğin sahip olduğu temassız geçiş özelliği ile çalışanların fiziksel teması önleniyor. Ayrıca olası acil durumlarda hangi çalışanın toplanma noktasında bulunmadığı da bu akıllı bileklik aracılığıyla tespit edilebiliyor. Üstelik bu akıllı bilekliğin pili, tam 12 ay kullanım imkanı sunuyor.

Sadece 1 ay içinde 10 binden fazla sipariş

Thread in Motion CEO'su Kadir Demircioğlu, yeni akıllı bileklikleri için sadece 1 ay içerisinde 10 binden fazla sipariş aldıklarını söylüyor. Akıllı bileklikleri ile çalışanların iş güvenliklerini sağlamak istediklerini söyleyen Demircioğlu, ihracatlarıyla da Türkiye ekonomisine can vererek katma değer kazandırmayı hedeflediklerini ifade ediyor.