Dünya Sağlık Örgütü: COVID-19'un Yeni Merkez Üssü Avrupa

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamalara göre Avrupa, geçtiğimiz hafta açıklanan COVID-19 vakalarının neredeyse yarısına ev sahipliği yaptı ve salgının merkez üssü haline gelmiş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü’nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde DSÖ salgın uzmanlarıyla video konferans üzerinden bir toplantı gerçekleştiren Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, toplantının ardından salgının şu anki durumuyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Ghebreyesus tarafından aktarılan bilgilere göre COVID-19 salgınında geçtiğimiz hafta, dünya genelinde en fazla vakanın bildirildiği dönem oldu. Kuzey yarım küredeki birçok ülkede vaka sayılarında ve hastaneye kaldırılan kişi sayısında artış olduğunu belirten Ghebreyesus, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da yoğun bakım ünitelerinin yoğunlaştığını ifade etti.

“Kimse daha fazla sözde karantina (sokağa çıkma yasağı) istemiyor. Ama bundan kaçınmak istiyorsak, hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız.” ifadelerini kullanan Ghebreyesus, salgını sona erdirmek için tüm insanların fedakarlık yapmak zorunda olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz hafta açıklanan COVID-19 vakalarının yüzde 46’sının, COVID-19 kaynaklı ölümlerin ise 3’te birinin Avrupa’dan olduğunu belirten DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise, “Dolayısıyla, Avrupa bölgesinin şu anda hastalığın merkez üssü olduğundan şüphe yok.” dedi ve açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Bu virüsün önüne geçmeliyiz ve sonra da virüsün önünde kalmalıyız. Bazen bir yarışta, belirli taktikleri belirli bir zamanda kullanabilirsiniz ama şu anda Avrupa'da bu virüsün çok çok arkasındayız. Dolayısıyla virüsün önüne geçebilmek için mücadeleyi ciddi şekilde hızlandırmalıyız.”

Ryan, salgının kontrol altına alınabilmesi için daha kapsamlı önlemlerin alınması gerektiğini ve önlemler arasında hareket özgürlüğünün kısıtlanması ve "evde kal" uygulamasına tekrar geçilmesinin de olabileceğini belirtirken; DSÖ COVID-19 mücadele ekibinin başındaki Maria Van Kerkhove de “Ülkelerin bu sözde ulusal karantinalara girmek zorunda kalmayacağından hala umutluyuz.” şeklinde konuştu.