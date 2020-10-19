En Yüksek COVID-19 Ölüm Oranına Sahip Ülkeler Belli Oldu

Oxford Üniversitesi araştırmacıları, yeni bir koronavirüs çalışması gerçekleştirdi. Araştırmacılar, dünya genelinde en yüksek COVID-19 ölüm oranına sahip ülkeleri sıraladı ve birinci sırayı dünyanın en küçük ülkelerinden San Marino aldı.

Dünya genelinde 1,1 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınının dünyadaki durumuyla ilgili yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Araştırmacılar, 198 ülkenin verilerini bir araya getirerek en yüksek COVID-19 ölüm oranına sahip ülkeleri çıkardı.

Oxford Üniversitesi araştırmacılarının gerçekleştirdiği çalışmanın sonucuna göre en yüksek COVID-19 ölüm oranı San Marino'da meydana geldi. 33,8 bin kişinin yaşadığı ülkede 42 kişi hayatını kaybetti.

En yüksek COVID-19 ölüm oranına sahip ülkeler

Oldukça küçük bir ülke olan San Marino'da yaklaşık 33 bin 800 kişi yaşıyor. San Marino'da toplamda 742 vaka bildirildi ve bunun 42 tanesi ölümle sonuçlandı. Ülkenin nüfusunun bir hayli az olması, COVID-19 ölüm oranlarının yüksek çıkmasıyla sonuçlandı. Ülkede şu an günde ortalama 1 ila 4 COVID vakası tespit ediliyor.

Tabii bu hesaplamada nüfuslar oranlandı ve buna göre bir sıralama yapıldı. Buna göre milyon kişi başına kümülatif ölümlerde San Marino'yu 101,8'lik oranıyla bir Güney Amerika ülkesi olan Peru takip etti. Peru, dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü 9. COVID sebebiyle en çok ölümün yaşandığı 8. ülke konumunda bulunuyor.

Peru'nun arından gelen ülke ise 88,7'lik oranıyla Belçika oldu. Belçika, Avrupa'da COVID-19 ölüm oranının en yüksek olduğu ikinci ülke oldu. Belçika'yı ise yine sahip olduğu az nüfusla bilinen Andorra takip etti. Şu an en çok vaka görülen ikinci, en çok ölümün yaşandığı üçüncü ülke olan Hindistan, listede 87. sırada yer alırken virüsün ilk ortaya çıktığı Çin, 183. sırada yer aldı.

Dünya genelinde yüz bin kişi başına en çok COVID-19 ölüm oranına sahip 20 ülke ise şöyle sıralandı: