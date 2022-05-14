COVID Aşıları, Yüz Binlerce İnsanın Hayatını Kurtarabilirdi

Yayımlanan yeni bir araştırma, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açan pandemi ile ilgili yeni bulguları ortaya koydu. Bilim insanlarına göre aşılar, bir milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği ABD'de en az 318 bin kişinin hayatını kurtarabilirdi.

Hepimizin bildiği gibi 2020 yılında ortaya çıkan COVID-19 pandemisi, iki yılı aşkın süredir hayatımızda bulunuyor. Birçok ülkede son zamanlarda pandeminin etkileri azalmaya başlasa da Çin gibi ülkelerde hastalığın etkileri devam ediyor ve vaka sayıları artıyor. Bu sebeple de bilim insanları aşıların önemini vurgulamaya devam ediyor.

Bizim de sizlere aktardığımız üzere geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), pandemi sebebiyle ölen kişi sayısı ile açıklamalarda bulunmuştu ve tahmin ettiğimizden daha fazla insanın hayatını kaybettiğini belirtmişti. Bunun yanı sıra ABD, geçtiğimiz günlerde 1 milyondan fazla insanın COVID-19’dan öldüğünü açıklamıştı. Şimdi ise yapılan yeni bir araştırma bu ölümlerin bir kısmının doğru politikalarla engellenmiş olabileceğini ortaya koydu.

Aşıların ABD’de en 318 bin ölümü engelleyebileceği ortaya çıktı

ABD’de bulunan Brown University tarafından yapılan bir araştırma, aşıların ölüm sayısını nasıl etkileyebileceğini ortaya koydu. Dün yayımlanan çalışmada, doğru aşı politikalarıyla Ocak 2021’den Nisan 2022’ye kadar ABD’de minimum 318 bin insanın hayatının kurtarılabileceği aktardı. Bu da 1 milyondan fazla ölümün gerçekleştiği ülkedeki ölümlerin en az %30’undan fazlasının engellenmiş olabileceğini ortaya koydu.

Ayrıca ABD’deki eyaletlerden elde edilen verileri inceleyen araştırmada yer alan bilim insanları, aşılar hakkındaki şüphelerin ve erişilebilirlik sorunlarının ölümlere yol açtığını da sözlerine ekledi. Kalifornia, Florida ve Texas gibi kalabalık eyaletlerin de dahil olduğu 50 eyaletin tamamını inceleyen uzmanlar, bölgelerde her bir milyon kişide kaç kişinin ölümünün engellenebileceğini göstererek bu bulgulara ulaştı.

Hem ABD hem de dünya genelinde aşı zorunluluğu tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu araştırmanın sonuçlarını dünya çapına uyarladığımızda ise bilim insanlarının COVID sebebiyle vefat eden milyonlarca insanın hayatının kurtarılmış olabileceğini düşündüğü ortaya çıkıyor.